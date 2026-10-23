Україна планує запровадити акциз на електроенергію
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає наближення правил оподаткування електроенергії до стандартів Європейського Союзу. Документ змінює порядок нарахування ПДВ та акцизного податку, а також має сприяти об’єднанню українського й європейського ринків електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Перше можливе вікно для такого об’єднання визначено на І квартал 2029 року.
Документ розроблено на виконання кроку 10.6 Плану України та Національної програми адаптації законодавства України до права ЄС (acquis ЄС) у частині переговорного розділу 16 «Оподаткування».
Він враховує Директиви Ради 2006/112/ЄС (спільна система ПДВ), 2020/262 (загальний режим акцизного податку) та 2003/96/ЄС (оподаткування енергетичних продуктів та електроенергії).
Що зміниться в оподаткуванні ПДВ
Законопроєкт передбачає такі зміни:
- місцем постачання електроенергії вважатимуть місце її споживання. Законопроєкт визначає порядок нарахування й сплати ПДВ залежно від того, чи електроенергію постачають з території України, чи на її територію;
- застосовано принцип зворотного нарахування ПДВ по операціях з постачання електроенергії оподатковуваним дилерам;
- з’являються поняття «оподатковувана особа» та «оподатковуваний дилер», а також реєстр оподатковуваних дилерів;
- імпорт електроенергії в Україну звільняється від ПДВ.
Крім того, на період із 1 січня 2029 року до вступу України в ЄС передбачено додаткові правила. Зокрема, до територій держав-членів Співтовариства для цілей оподаткування включатимуть території держав, на які поширюється Договір про заснування Енергетичного Співтовариства.
Також купівлю-продаж електроенергії за процедурою від’ємної ціни прирівнюватимуть до постачання електроенергії для цілей ПДВ.
Якою буде ставка акцизного податку
Ставку встановлюватимуть у євро за мегават-годину: 2,8 євро за МВт·год.
Документом також визначено поняття «реалізація електричної енергії» та «кінцеве споживання електричної енергії», платників податку, об’єкт оподаткування, операції, що не оподатковуються, а також порядок обчислення і строки сплати.
Коли запрацюють зміни
Норми законопроєкту, після прийняття парламентом, будуть введені в дію з 1 січня 2029 року.
Положення про поширення Договору про заснування Енергетичного Співтовариства на території держав-членів та віднесення купівлі-продажу до постачання за процедурою від’ємної ціни діятимуть до дати вступу України в ЄС.
Законопроєкт є невідкладним для виконання міжнародних зобов’язань України. Його прийняття є ключовою умовою для отримання макрофінансової допомоги від ЄС і одним із кроків наближення податкового законодавства України до права Європейського Союзу.
Незабаром проєкт закону буде подано на розгляд парламенту.
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