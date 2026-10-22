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Саудівська Аравія шукає нові нафтові резерви за кордоном

Енергетика
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Саудівська Аравія шукає нові нафтові резерви за кордоном
Саудівська Аравія шукає нові нафтові резерви за кордоном
Саудівська Аравія розпочала переговори з іноземними урядами щодо доступу до стратегічних нафтових сховищ за межами країни.
Такий крок має посилити стійкість постачань на світові ринки в умовах зростання безпекових ризиків та можливих перебоїв в експортній інфраструктурі.
Про це інформує Bloomberg.
Про наміри королівства повідомив керівник Saudi Aramco Амін Нассер. За його словами, компанія прагне розширити можливості зберігання нафти за кордоном і розглядає державні стратегічні резерви як додатковий інструмент захисту логістичних ланцюгів. Компанія вже використовує комерційні сховища в кількох країнах Азії, Європи та Близького Сходу, однак планує суттєво збільшити ці потужності.
Рішення ухвалюється на тлі нових атак на об’єкти саудівської інфраструктури та загострення ситуації в регіоні. Побоювання щодо можливих перебоїв із поставками вже вплинули на нафтовий ринок, сприяючи зростанню цін на сировину.
Паралельно Saudi Aramco працює над розширенням власних експортних маршрутів. У компанії вважають, що диверсифікація шляхів транспортування нафти дозволить зменшити залежність від окремих стратегічних морських коридорів та швидше реагувати на кризові ситуації.
Нагадаємо, енергетичний сектор Саудівської Аравії залишається одним із ключових для світового ринку нафти, тому будь-які зміни в експортній інфраструктурі країни уважно відстежуються трейдерами та урядами держав-імпортерів. Нині Ер-Ріяд робить ставку на довгострокове посилення енергетичної безпеки, поєднуючи розвиток власної інфраструктури з нарощуванням резервів за межами країни.
За матеріалами:
Fbc.biz.ua
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