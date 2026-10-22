Саудівська Аравія шукає нові нафтові резерви за кордоном

Саудівська Аравія розпочала переговори з іноземними урядами щодо доступу до стратегічних нафтових сховищ за межами країни.

Такий крок має посилити стійкість постачань на світові ринки в умовах зростання безпекових ризиків та можливих перебоїв в експортній інфраструктурі.

Про це інформує Bloomberg

Про наміри королівства повідомив керівник Saudi Aramco Амін Нассер. За його словами, компанія прагне розширити можливості зберігання нафти за кордоном і розглядає державні стратегічні резерви як додатковий інструмент захисту логістичних ланцюгів. Компанія вже використовує комерційні сховища в кількох країнах Азії, Європи та Близького Сходу, однак планує суттєво збільшити ці потужності.

Рішення ухвалюється на тлі нових атак на об’єкти саудівської інфраструктури та загострення ситуації в регіоні. Побоювання щодо можливих перебоїв із поставками вже вплинули на нафтовий ринок, сприяючи зростанню цін на сировину.

Паралельно Saudi Aramco працює над розширенням власних експортних маршрутів. У компанії вважають, що диверсифікація шляхів транспортування нафти дозволить зменшити залежність від окремих стратегічних морських коридорів та швидше реагувати на кризові ситуації.