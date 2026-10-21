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Скільки коштують бензин, дизель і автогаз 21 жовтня

Енергетика
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Скільки коштують бензин, дизель і автогаз 21 жовтня
Скільки коштують бензин, дизель і автогаз 21 жовтня
21 жовтня кілька великих мереж автозаправних станцій вкотре переглянули ціни на пальне в Україні, а найпомітніші зміни торкнулися автогазу.
У мережах OKKO, WOG та «Укрнафта» вартість автогазу збільшилася на 1 грн за літр. На АЗС UPG підвищення було меншим, зокрема, на 40 копійок за літр.
Скільки коштують бензин, дизель і автогаз 21 жовтня
Станом на 21 жовтня найвища ціна на автогаз серед згаданих мереж зафіксована на SOCAR — 54,40 грн за літр, тоді як найнижчу вартість пропонує «Укрнафта» — 50,90 грн за літр.
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OKKO та SOCAR підвищили ціни на всі види дизельного пального на 1 грн за літр. Крім того, і UPG підняли ціни на бензин А-95, UPG 95 та UPG 100. Кожен із цих видів пального подорожчав на 1 грн за літр.
Раніше писали, що в Україні продовжують дорожчати дизельне пальне й автогаз. Оптові ціни на дизель уже перевищили 100 грн за літр, а вартість газу може затриматися на рівні 50 грн. Водночас підстав для подорожчання бензину наразі немає. Про це розповів директор Консалтингової групи A95 Сергій Куюн.
За словами експерта, головна причина подорожчання автогазу — різке зростання світових цін. Нові партії пального, закуплені за вищою вартістю, вже надходять в Україну та впливають на ціни на внутрішньому ринку. Таку тенденцію прогнозували ще кілька тижнів тому.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Пальне
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