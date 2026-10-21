Скільки коштують бензин, дизель і автогаз 21 жовтня

OKKO та SOCAR підвищили ціни на всі види дизельного пального на 1 грн за літр. Крім того, і UPG підняли ціни на бензин А-95, UPG 95 та UPG 100. Кожен із цих видів пального подорожчав на 1 грн за літр.
Раніше писали, що в Україні продовжують дорожчати дизельне пальне й автогаз. Оптові ціни на дизель уже перевищили 100 грн за літр, а вартість газу може затриматися на рівні 50 грн. Водночас підстав для подорожчання бензину наразі немає.Про це розповів директор Консалтингової групи A95 Сергій Куюн.
За словами експерта, головна причина подорожчання автогазу — різке зростання світових цін. Нові партії пального, закуплені за вищою вартістю, вже надходять в Україну та впливають на ціни на внутрішньому ринку. Таку тенденцію прогнозували ще кілька тижнів тому.