Скільки коштують бензин, дизель і автогаз 21 жовтня

21 жовтня кілька великих мереж автозаправних станцій вкотре переглянули ціни на пальне в Україні, а найпомітніші зміни торкнулися автогазу.

У мережах OKKO, WOG та «Укрнафта» вартість автогазу збільшилася на 1 грн за літр. На АЗС UPG підвищення було меншим, зокрема, на 40 копійок за літр.

Станом на 21 жовтня найвища ціна на автогаз серед згаданих мереж зафіксована на SOCAR — 54,40 грн за літр, тоді як найнижчу вартість пропонує «Укрнафта» — 50,90 грн за літр.

Читайте також До кінця жовтня пальне ще подорожчає — прогноз експерта

OKKO та SOCAR підвищили ціни на всі види дизельного пального на 1 грн за літр. Крім того, і UPG підняли ціни на бензин А-95, UPG 95 та UPG 100. Кожен із цих видів пального подорожчав на 1 грн за літр.

Про це Раніше писали, що в Україні продовжують дорожчати дизельне пальне й автогаз. Оптові ціни на дизель уже перевищили 100 грн за літр, а вартість газу може затриматися на рівні 50 грн. Водночас підстав для подорожчання бензину наразі немає.Про це розповів директор Консалтингової групи A95 Сергій Куюн.