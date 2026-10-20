США планують розширити нафтовий флот за рахунок підсанкційних суден

Адміністрація президента США Дональда Трампа дозволить продавати підсанкційні нафтові танкери, щоб після відновлення їхньої роботи вони могли легально перевозити нафту, яка не підпадає під санкції.

Про це міністр енергетики США Кріс Райт сказав на заході Citadel Securities у Нью-Йорку, повідомляє Bloomberg.

За його словами, американський уряд співпрацює з інвесторами, які купують танкери, що простоюють через санкції, ремонтують їх і використовують для перевезення нафти, на яку не поширюються обмеження.

«Ми переведемо частину суден із того, що я називаю „тіньовим флотом“, до „легального флоту“. Вони більше не перевозитимуть підсанкційну нафту», — заявив міністр.

США хочуть збільшити кількість нафтових танкерів

Заява Райта стала першим докладним публічним поясненням адміністрації Трампа щодо використання підсанкційних танкерів для розширення флоту суден, доступних для перевезення нафти. Цей крок має допомогти збільшити пропозицію нафти на тлі перебоїв, спричинених війною з Іраном і фактичним закриттям Ормузької протоки.

За словами міністра, адміністрація США розробляє процедуру погодження, яка дасть змогу надати суднам легальний статус. Він відкинув припущення, що Вашингтон просто скасовуватиме санкції щодо танкерів, які перевозили нафту з росії чи Ірану.

«Ми перетворюємо танкери, що працюють у тіні, на легальні судна. Санкції не скасовуються», — наголосив Райт.

За його оцінкою, у світовому тіньовому флоті налічується близько 1600 підсанкційних танкерів. Якщо американська ініціатива буде реалізована, легальний флот може поповнитися десятками або навіть сотнями суден.

Райт також пояснив, чому адміністрація Трампа погодилася співпрацювати з президентом росії володимиром путіним для повернення російських запасів дизельного пального на світовий ринок. Одним із мотивів було створення стимулів для Кремля припинити війну проти України.

Райт зазначив, що країна, яка виробляє більше дизельного пального, ніж споживає, може експортувати надлишки. На його думку, росія могла б збільшити доступні для експорту обсяги, припинивши війну в Україні, домовившись про енергетичне перемир’я з українською стороною та відновивши свої нафтопереробні заводи. Іншим варіантом, за його словами, могло б стати скорочення споживання дизелю для воєнних потреб.

«Якщо вони змінять свою поведінку, а всі ці кроки сприятимуть миру в конфлікті, і в них з’явиться надлишок дизельного пального, його можна буде експортувати на світовий ринок», — пояснив Райт.

Ініціатива США з’явилася на тлі зростання цін на пальне

Після загострення конфлікту на Близькому Сході ціни на бензин і дизельне пальне зросли. Водночас небезпека перевезення нафти через Ормузьку протоку призвела до стрімкого зростання вартості фрахту. Перевезення нафти з Перської затоки до Східної Азії тепер коштує більш ніж у шість разів дорожче, ніж до початку конфлікту.