Президент США Дональд Трамп призупинив дію закону покійного сенатора Ліндсі Грема про «пекельні санкції проти росії». Закон надавав право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії.
Про це йдеться в указі президента, оприлюдненому у п’ятницю.
Трамп скористався положенням закону, яке дозволяє президентові відмовитися від застосування передбачених у ньому санкцій.
«Я призупиняю застосування санкцій, обмежень і мит, передбачених законом Грема. Я подав до Конгресу підтвердження того, що відмова від їх застосування на цьому етапі відповідає національним інтересам Сполучених Штатів», — вказав він.
Указ Трампа формально встановлює передбачені законом мита, але відразу призупиняє їх застосування.
Закон передбачав, що протягом 30 днів президент має запровадити 100-відсоткові мита на всі товари з п’яти країн, які купують найбільшу кількість російської нафти.
Документ також передбачав санкції проти низки російських суб’єктів і 500-відсоткові мита на весь російський енергетичний імпорт до США. Кінцевий термін для виконання цих положень спливав 18 жовтня.
Водночас у розділі 115 закону Грема передбачено право президента відмовитися від застосування санкцій, обмежень і мит.
При цьому президент має подати до Конгресу письмове підтвердження, що відмова від застосування відповідних заходів відповідає національним інтересам США. А також надати звіт із поясненням підстав для такого рішення.
Закон не дозволяє скасовувати раніше оголошені санкції.
Закон суперечить домовленості Трампа з очільником рф володимиром путіним про експорт російських запасів дизельного пального на світові ринки. Відмова від застосування мит може викликати нову хвилю критики з боку членів Конгресу, зокрема республіканців, обурених дизельною оборудкою Трампа — путіна.