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Трамп призупиняє «пекельні санкції» проти росії та Ірану

Казна та Політика
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп призупинив дію закону покійного сенатора Ліндсі Грема про «пекельні санкції проти росії». Закон надавав право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії.
Про це йдеться в указі президента, оприлюдненому у п’ятницю.
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Трамп скористався положенням закону, яке дозволяє президентові відмовитися від застосування передбачених у ньому санкцій.
«Я призупиняю застосування санкцій, обмежень і мит, передбачених законом Грема. Я подав до Конгресу підтвердження того, що відмова від їх застосування на цьому етапі відповідає національним інтересам Сполучених Штатів», — вказав він.
Указ Трампа формально встановлює передбачені законом мита, але відразу призупиняє їх застосування.
Закон передбачав, що протягом 30 днів президент має запровадити 100-відсоткові мита на всі товари з п’яти країн, які купують найбільшу кількість російської нафти.
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Документ також передбачав санкції проти низки російських суб’єктів і 500-відсоткові мита на весь російський енергетичний імпорт до США. Кінцевий термін для виконання цих положень спливав 18 жовтня.
Водночас у розділі 115 закону Грема передбачено право президента відмовитися від застосування санкцій, обмежень і мит.
При цьому президент має подати до Конгресу письмове підтвердження, що відмова від застосування відповідних заходів відповідає національним інтересам США. А також надати звіт із поясненням підстав для такого рішення.
Закон не дозволяє скасовувати раніше оголошені санкції.
Закон суперечить домовленості Трампа з очільником рф володимиром путіним про експорт російських запасів дизельного пального на світові ринки. Відмова від застосування мит може викликати нову хвилю критики з боку членів Конгресу, зокрема республіканців, обурених дизельною оборудкою Трампа — путіна.
За матеріалами:
Укрінформ
ТрампСШАСанкції
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