росія за згодою США негайно поставить на глобальний ринок 300 тис. тонн дизельного пального й суттєво наростить обсяг його експорту надалі.

Про це президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Щойно завершив дуже вдалу розмову із президентом росії володимиром путіним, під час якої було домовлено про негайне постачання росією більш як 300 тис. тонн дизельного пального на американський та глобальний ринок. Ще 500 тис. тонн буде поставлено у листопаді й 1 млн тонн — негайно після цього», — заявив Трамп.

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Він додав, що після цього рф пообіцяла вивести на ринок ще 3 млн тонн дизпалива, «зважаючи на стан своїх нафтопереробних заводів».

«Через наш повний контроль за Ормузькою протокою та це чудове оголошення стосовно російської енергії, ціни на дизельне пальне для американців та всього світу дуже швидко знизяться», — наголосив президент США.

Реакція Зеленського

На цю заяву зреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що подарунки путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу, росія «віддячить» за дизель подальшим терором та підлостями.

Президент підкреслив, що дозвіл країні-агресорці продавати нафтопродукти є інвестицією у війну, яку треба закінчити, а не продовжити. Зеленський заявив, що необхідна реальна деескалація з рф у дзеркальному форматі.

«Будь-яке послаблення санкцій проти росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості з росією — це очевидна слабкість, це грає на росію, на те, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше буде поважати Америку і завдасть ще більше втрат і збитків світу», — наголосив він.

Зеленський також додає, що Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, а удари по російських нафтопереробних заводах та інших нафтових обʼєктах — це відповідь рф на її вже кількарічну кампанію терору проти української енергетики.