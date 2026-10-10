Дизель може подорожчати ще на 3−4 грн за літр: прогноз експерта

Наразі оператори, за його словами, не заробляють на продажу дизелю, хоча й обсяги реалізації цього виду продукції складають на АЗС фактично половину.
«Відповідно, ситуація там залишається важкою», — пояснив Куюн, додавши, що бізнес несе збитки навіть через подорожчання палива, адже збільшення ціни, відповідно, зменшує обсяги продажів.
До цього Finance.ua зазначав, що після розблокування Ормузької протоки ціни на бензин і дизель в Україні можуть опуститися нижче 60 грн за літр, а здешевленню сприятиме збільшення видобутку нафти у світі.
Також ми писали, оцінюючи перспективи на найближчі три-шість місяців, експерт радить готуватися до суттєвого підвищення вартості. Вже у лютому 2027 року вартість дизельного пального може сягнути 115−120 грн за літр, а бензину — орієнтовно на 10 грн менше.