0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дизель може подорожчати ще на 3−4 грн за літр: прогноз експерта

Енергетика
71
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Чоловік наливає бензин у бак машини
Чоловік наливає бензин у бак машини, Фото: magnific
У жовтні дизельне пальне може підскочити у ціні ще на декілька гривень, але вартість бензину залишиться без змін.
Про це розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн в етері «Ми — Україна».

Чому бензин не має подорожчати

За його словами, ситуація на паливному ринку наразі збалансована, а ціна на бензин, який є у достатній кількості на українських АЗС, відповідає ринковій.
Він зазначив, що наприкінці вересня ситуація з бензином стабілізувалася й якісь коливання цін малоймовірні.
Але одночасно існує ймовірність зростання цін на дизельне пальне, приблизно на 3−4 гривні за літр.
Наразі оператори, за його словами, не заробляють на продажу дизелю, хоча й обсяги реалізації цього виду продукції складають на АЗС фактично половину.
«Відповідно, ситуація там залишається важкою», — пояснив Куюн, додавши, що бізнес несе збитки навіть через подорожчання палива, адже збільшення ціни, відповідно, зменшує обсяги продажів.
До цього Finance.ua зазначав, що після розблокування Ормузької протоки ціни на бензин і дизель в Україні можуть опуститися нижче 60 грн за літр, а здешевленню сприятиме збільшення видобутку нафти у світі.
Також ми писали, оцінюючи перспективи на найближчі три-шість місяців, експерт радить готуватися до суттєвого підвищення вартості. Вже у лютому 2027 року вартість дизельного пального може сягнути 115−120 грн за літр, а бензину — орієнтовно на 10 грн менше.
За матеріалами:
Фокус
Пальне
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems