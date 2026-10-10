Дизель може подорожчати ще на 3−4 грн за літр: прогноз експерта

У жовтні дизельне пальне може підскочити у ціні ще на декілька гривень, але вартість бензину залишиться без змін.

Про це розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн в етері «Ми — Україна».

Чому бензин не має подорожчати

За його словами, ситуація на паливному ринку наразі збалансована, а ціна на бензин, який є у достатній кількості на українських АЗС, відповідає ринковій.

Він зазначив, що наприкінці вересня ситуація з бензином стабілізувалася й якісь коливання цін малоймовірні.

Але одночасно існує ймовірність зростання цін на дизельне пальне, приблизно на 3−4 гривні за літр.

Наразі оператори, за його словами, не заробляють на продажу дизелю, хоча й обсяги реалізації цього виду продукції складають на АЗС фактично половину.

«Відповідно, ситуація там залишається важкою», — пояснив Куюн, додавши, що бізнес несе збитки навіть через подорожчання палива, адже збільшення ціни, відповідно, зменшує обсяги продажів.

До цього Finance.ua зазначав , що після розблокування Ормузької протоки ціни на бензин і дизель в Україні можуть опуститися нижче 60 грн за літр, а здешевленню сприятиме збільшення видобутку нафти у світі.