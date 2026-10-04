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Експерт розповів, за яких умов пальне в Україні може подешевшати

Енергетика
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Що вплине на зниження ціни на пальне
Що вплине на зниження ціни на пальне, Фото: magnific
Після розблокування Ормузької протоки ціни на бензин і дизель в Україні можуть опуститися нижче 60 грн за літр, а здешевленню сприятиме збільшення видобутку нафти у світі.
Про це розповів директор «Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн виданню «Еспресо».

Що вплине на зниження ціни на пальне

За словами Куюна, ключовою умовою для зниження вартості пального залишається розблокування Ормузької протоки та завершення війни з Іраном.
У такому разі ціни на українських АЗС можуть не лише повернутися до рівня, який був до початку бойових дій, а й опуститися нижче.
«Якщо Ормузька протока буде розблокована, то ціна рухатиметься не просто до стартової — нагадаю, на початок війни в Ірані бензин і дизель коштували приблизно 60 грн за літр. Є всі підстави вважати, що ціна буде ще нижчою», — зазначив він.
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Куюн пояснив, що ще до початку війни на світовому ринку спостерігався надлишок нафти, який тиснув на котирування. Відтоді з’явилися додаткові чинники, здатні збільшити пропозицію сировини.
«Об'єднані Арабські Емірати заявили про вихід з ОПЕК, щоб збільшити видобуток. Венесуела, думаю, теж буде видобувати більше. І це буде ланцюгова реакція — ніхто не сидітиме й не дивитиметься, як інші забирають його ринок», — пояснив експерт.
На його думку, за таких умов до нарощування видобутку можуть долучитися й інші великі нафтовиробники.
«Та ж Саудівська Аравія, я впевнений, теж нарощуватиме видобуток, і ціна буде падати дуже швидко і дуже сильно. Але для цього потрібно, щоб закінчилася війна», — підсумував Куюн.
Раніше Finance.ua писав, оцінюючи перспективи на найближчі три-шість місяців, експерт радить готуватися до суттєвого підвищення вартості.
Вже у лютому 2027 року вартість дизельного пального може сягнути 115−120 грн за літр, а бензину — орієнтовно на 10 грн менше.
За матеріалами:
Espreso.tv
Пальне
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