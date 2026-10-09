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рф збільшила експорт нафтопродуктів до тримісячного максимуму

Енергетика
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рф збільшила експорт нафтопродуктів до тримісячного максимуму
рф збільшила експорт нафтопродуктів до тримісячного максимуму
У вересні обсяг морського експорту нафтопродуктів з рф сягнув тримісячного максимуму, попри скорочення постачань дизельного пального.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.
Загальний обсяг морського експорту нафтопродуктів минулого місяця становив близько 1,17 млн барелів на добу. Скорочення експорту дизелю з лишком компенсувало зростання постачань мазуту та нафтової сировини для нафтохімічної промисловості, свідчать дані компанії Vortexa.
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росія обмежує експорт дизельного пального, щоб забезпечити попит на внутрішньому ринку після українських атак на нафтопереробні заводи. У вересні обсяги відвантаження дизелю та газойлю з російських портів скоротилися на 28% у порівнянні із серпнем — до 144 тис. барелів на добу. Це найнижчий місячний показник за весь період спостережень Vortexa, що триває понад десять років.
Водночас експорт сировини для нафтохімічної промисловості зріс на 35% — до 363 тис. барелів за добу. Відвантаження з портів Балтійського моря збільшилися майже на 50% на тлі порушення роботи інфраструктури в Чорному морі внаслідок українських атак.
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Постачання бензину та компонентів для змішування пального становили близько 19 тис. барелів на добу. Експорту авіаційного пального у вересні не зафіксовано.
Відвантаження мазуту зросли на 6% - до 613 тис. барелів на добу. Це найвищий показник із квітня. Майже 80% таких вантажів припало на порти Балтійського моря.
За матеріалами:
Finance.ua
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