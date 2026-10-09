рф збільшила експорт нафтопродуктів до тримісячного максимуму

У вересні обсяг морського експорту нафтопродуктів з рф сягнув тримісячного максимуму, попри скорочення постачань дизельного пального.

Про це повідомляє Bloomberg , передає Укрінформ.

Загальний обсяг морського експорту нафтопродуктів минулого місяця становив близько 1,17 млн барелів на добу. Скорочення експорту дизелю з лишком компенсувало зростання постачань мазуту та нафтової сировини для нафтохімічної промисловості, свідчать дані компанії Vortexa.

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росія обмежує експорт дизельного пального, щоб забезпечити попит на внутрішньому ринку після українських атак на нафтопереробні заводи. У вересні обсяги відвантаження дизелю та газойлю з російських портів скоротилися на 28% у порівнянні із серпнем — до 144 тис. барелів на добу. Це найнижчий місячний показник за весь період спостережень Vortexa, що триває понад десять років.

Водночас експорт сировини для нафтохімічної промисловості зріс на 35% — до 363 тис. барелів за добу. Відвантаження з портів Балтійського моря збільшилися майже на 50% на тлі порушення роботи інфраструктури в Чорному морі внаслідок українських атак.

Постачання бензину та компонентів для змішування пального становили близько 19 тис. барелів на добу. Експорту авіаційного пального у вересні не зафіксовано.