Південна Корея з початку літа збільшила постачання пального до рф

Південна Корея продовжує постачати до росії пальне з використанням танкерів, що перебувають під санкціями, і в серпні стала другим за величиною постачальником нафтопродуктів до країни, поступившись лише Індії.

Про це пише The Guardian

Аналіз портових записів та даних відстеження суден показав, що в липні та серпні в кількох південнокорейських портах на сім танкерів було завантажено понад 176 000 тонн палива (переважно дизельного); ці судна здійснили 14 рейсів на Далекий Схід росії.

При цьому три з цих суден перебували під санкціями Великої Британії та ЄС, а одне прийняло вантаж шляхом перекачування з судна на судно в південнокорейських водах — цей метод дозволяє приховати походження вантажу та уникнути заходу в портові термінали.

Зазначається, що найбільше з залучених суден — танкер Layla, який перебуває під санкціями, — здійснив два рейси з порту Ульсан (південний схід країни) до Владивостока: 19 липня та 10 серпня. Загалом судно перевезло 57 000 тонн дизельного пального.

Інший танкер, що потрапив під санкції — Astoria під російським прапором — 1 серпня прийняв на борт в Ульсані близько 11 000 тонн палива. Заявивши пунктом призначення Японію, судно фактично попрямувало до Владивостока.

Третій танкер, що потрапив під санкції, — Chongchon — не заходив у порт. На початку серпня на рейді біля південнокорейського порту Йосу він прийняв близько 26 000 тонн палива з танкера «Celeste I» (на який санкції не поширюються), після чого попрямував до Владивостока, хоча пунктом призначення було заявлено Сінгапур.

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, у серпні росія імпортувала морським шляхом 368 000 тонн нафтопродуктів, що більш ніж у сім разів перевищує показник попереднього місяця і є максимальним місячним обсягом з початку повномасштабного вторгнення в Україну. На частку Південної Кореї припало 112 000 тонн (або 31%) від цього обсягу; за цим показником вона поступилася лише Індії.