рф витратить на війну майже $200 млрд у 2026 році, — Bloomberg

Військові витрати рф у 2026 році можуть сягнути 17 трлн рублів ($199 млрд) — це майже на 40% більше, ніж закладали до бюджету спочатку. Додаткові видатки вже призвели до збільшення прогнозованого дефіциту бюджету.

Про це повідомялє Bloomberg.

Військові витрати зросли майже на $60 млрд

До кінця 2026 року видатки на оборону в рф можуть зрости до близько 17 трлн рублів. За даними людей, близьких до уряду, це приблизно на 40% більше за початковий план, затверджений наприкінці 2025 року.

Таким чином, фактичні військові витрати майже зрівняються із сумою, яку російська влада планує витратити на оборону протягом усього 2027 року. У новому бюджеті на наступний рік на військові потреби закладено 17,1 трлн рублів.

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Надалі витрати мають скорочуватися лише незначно: до 16,6 трлн рублів у 2028 році та 16,3 трлн рублів у 2029-му.

Рік тому влада країни-агресорки планувала стримувати зростання військових видатків, щоб скоротити бюджетний дефіцит і відновити резерви, які були виснажені через війну. Однак з початку 2026 року уряд почав збільшувати авансові виплати оборонній промисловості та інші пов’язані з війною витрати.

Додаткові витрати збільшили дефіцит бюджету

Зростання військових видатків уже позначилося на фінансах рф. Прогнозований дефіцит бюджету на 2026 рік перевищив 7 трлн рублів, хоча спочатку його планували на рівні 3,8 трлн рублів.

Додаткові витрати влада фінансує за рахунок збільшення внутрішніх запозичень та продажу золота.

За оцінкою Bloomberg Economics, російська влада фактично закладає тривалу війну в бюджет, однак навіть ці розрахунки можуть виявитися заниженими. Через зростання вартості військового виробництва та продовження війни фактичні витрати наступного року також можуть перевищити план.

У Bloomberg Economics очікують, що це може утримати дефіцит бюджету рф близько 3% ВВП — приблизно на рівні 2026 року, замість запланованих Мінфіном 2%.