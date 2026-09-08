росія витрачає на війну рекордні $29 млн щогодини
Видатки федерального бюджету росії на ведення війни проти України в першому півріччі 2026 року досягли рекордних 10,687 трлн рублів, або близько $123,4 млрд. За рік фінансування армії та виробництва зброї зросло на 30%.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.
росія збільшила воєнні видатки
Порівняно з аналогічним періодом минулого року фінансування армії та виробництва зброї збільшилося на 30%, або 2,46 трлн рублів ($28,4 млрд).
Динаміка воєнних видатків росії за останні роки виглядає так:
- щодо січня-червня 2024 року витрати зросли на 65% (+4,211 трлн рублів, або близько +$48,6 млрд);
- порівняно з першим півріччям 2023 року фінансування збільшилося на 145%;
- відносно першого року повномасштабного вторгнення зростання становить 285%;
- порівняно з довоєнним 2021 роком асигнування на війну підскочили у понад 5 разів.
У середньому росія щомісяця витрачала на війну 1,78 трлн рублів ($20,6 млрд), або 59 млрд рублів ($681 млн) на день. Щогодини ці видатки становили близько 2,5 млрд рублів ($28,9 млн).
На війну спрямували майже половину видатків бюджету
За підсумками першого півріччя на воєнні потреби росія спрямувала 43,8% усіх видатків федерального бюджету. Це найвищий показник за всю історію.
Якщо порівняти воєнні видатки з доходами російського бюджету, частка ще вища: на фінансування армії та оборонно-промислового комплексу припало 57,3% усіх коштів, що надійшли до бюджету.
Для порівняння, торік на війну спрямували 39,2% видатків і 46,8% доходів бюджету. До початку повномасштабного вторгнення ці показники становили 20% і 19,8% відповідно.
Дві третини воєнних витрат засекречені
Рівно дві третини російського воєнного бюджету залишаються засекреченими. За перші шість місяців за відкритими статтями Кремль витратив лише 3,546 трлн рублів ($40,9 млрд), тоді як за закритими — 7,141 трлн рублів ($82,5 млрд).
Тіньові витрати казни зросли на 42% порівняно з минулим роком та у понад 7 разів проти довоєнного періоду.
Загалом від початку 2022 року Кремль накопиченим підсумком витратив на армію та закупівлю озброєння 57,144 трлн рублів ($660 млрд). Ця сума є співмірною з усіма золотовалютними резервами Центробанку рф ($720,3 млрд на 1 серпня) та у 2,2 раза перевищує вартість усього золотого запасу країни ($292,8 млрд).
Воєнні витрати перевищили план
У закон про бюджет на 2026 рік уряд рф закладав оборонні витрати на рівні 6,7% ВВП, але фактично вони перевищують план приблизно в півтора раза, досягнувши за пів року 10,5% ВВП. Через це бюджетний дефіцит до початку серпня сягнув 6,45 трлн рублів ($74,5 млрд) і вдвічі перевищив запланований річний показник.
На тлі другого поспіль року падіння нафтогазових доходів російська влада з весни на третину урізала видатки на цивільні статті та ініціювала скорочення штату державних агентств на 15%. За оцінками джерел, без такого секвестру «діра» в бюджеті рф до кінця року може збільшитися до 9 трлн рублів ($103,9 млрд).
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