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Світові ціни на продукти зросли до максимуму з 2022 року

Світ
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У серпні ціни зросли на всі основні групи товарів
У серпні ціни зросли на всі основні групи товарів
Світові ціни на продовольство у серпні зросли до найвищого рівня з кінця 2022 року. На ринки впливають геополітична напруженість та екстремальні погодні умови, які посилюють занепокоєння щодо постачань із ключових регіонів-виробників.
Про це повідомляє Вloomberg.

Як змінилися ціни на продукти

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у серпні ціни зросли на всі основні групи товарів, які входять до її індексу. Цукор подорожчав на 11,9%, пшениця — на 2,6%. При цьому вартість пшениці минулого місяця була на 15% вищою, ніж рік тому.
Як зазначають фахівці, на ринки впливають проблеми з поставками, військові дії в Чорноморському регіоні та погодні умови. В Україні, зокрема, фермери стикаються з труднощами під час експорту зерна.
Крім того у Європі врожай постраждав через хвилі спеки. Через це країнам регіону може знадобитися більше імпорту продовольства, що посилить конкуренцію за поставки.

ФАО знизила прогноз виробництва зерна

На тлі несприятливих погодних у мов та військових дій ФАО знизила прогноз світового виробництва зерна у 2026 році до 2,98 млрд тонн. Це найбільше річне скорочення прогнозу з 2018 року. Оцінки виробництва кукурудзи та рису також зменшилися.
Водночас очікуваний загальний урожай зернових залишається другим за обсягом за всю історію спостережень.
Окремий індекс Bloomberg, який відстежує ціни на 10 основних сільськогосподарських товарів, у серпні зріс більш ніж на 13%. Це найбільше місячне зростання з липня 2012 року.
Аналітики зауважили, що зміни світових цін не означають миттєвого подорожчання продуктів у магазинах. За їх словами, вплив на роздрібні ціни може проявитися із затримкою.
За матеріалами:
Діло
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