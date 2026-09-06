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10 найкращих європейських напрямків для зимової відпустки

Світ
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Фуертевентура – ​​ідеальне місце для зимового сонця
Фуертевентура – ​​ідеальне місце для зимового сонця
Відпочинок взиму у Європі є досить різноманітним. Туристи можуть вирушити на сонячні острови, відвідати популярні міста без літніх натовпів або насолодитися засніженими гірськими пейзажами. Експерти Lonely Planet назвали 10 найкращих європейських напрямків для зимових подорожей, серед яких Мадейра, Фуертевентура, Каппадокія, Санторіні та Баварські Альпи.
Про це пише Euronews.

Найкращі напрямки для зимової відпустки

Експерти радять відвідати турецький регіон Каппадокію, де взимку натовпи туристів зменшуються, а ціни на проживання стають більш доступними.
Засніжені скелі додають регіону особливої атмосфери. Туристи можуть відвідати печерні храми, монастирі та музеї просто неба, а після прогулянок зігрітися в традиційному хамамі. Щоправда, польоти на повітряних кулях можуть скасовувати через погоду.
Ще один чудовий напрямок для тих, хто хоче втекти від холоду, — Фуертевентура, Іспанія. У січні температура у середньому може досягати 21 °C.
Окрім того, що тут розташовані одні з найкращих пляжів Європи, Фуертевентура відома можливостями для оздоровчого відпочинку: можна займатися йогою, медитацією та тай-чі просто неба, насолоджуючись морським повітрям.
Тим, хто прагне насолодитися засніженими горами, водоспадами та стародавніми лісами, радять звернути увагу на національний парк Ерірі, відомий також як Сноудонія.
Туристи можуть вирушити в зимовий похід із гідом або дослідити старі шахти під землею. А для любителів екстриму цілий рік працює Національний центр водного спорту, де можна спробувати сплави по бурхливій воді.
До десятки найкращих зимових напрямків також потрапили:
  • Більбао, Іспанія;
  • Мадейра, Португалія;
  • Лазурний берег, Франція;
  • Баварські Альпи, Німеччина;
  • Санторіні, Греція;
  • Алентежу, Португалія;
  • Ліон, Франція.
За матеріалами:
Finance.ua
ПодорожіЄвропа
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