Чому санкції проти рф зависли в Конгресі США Сьогодні 13:29 — Світ

Чому санкції проти рф зависли в Конгресі США

Законопроєкт про посилення санкцій проти росії, який Сенат США переважною більшістю голосів підтримав минулого місяця, зіткнувся із серйозним опором у Палаті представників.

Його розгляд, імовірно, відкладуть щонайменше до листопадових проміжних виборів через побоювання щодо нових тарифів та можливого зростання цін на нафту, пише Bloomberg

Документ, який пов’язують із покійним сенатором Ліндсі Гремом, передбачає жорсткі заходи проти країн, що купують російську нафту та газ або допомагають Москві обходити енергетичні санкції.

Про що йдеться

Зокрема, президенту США Дональду Трампу можуть надати повноваження запроваджувати тарифи до 100% на імпорт із п’яти найбільших покупців російської сирої нафти, а також із п’яти держав, які найбільше сприяють обходу санкцій.

Серед головних покупців російських енергоресурсів — Китай, Індія та Туреччина.

Прихильники законопроєкту вважають його важливим сигналом підтримки України та способом посилити економічний тиск на Росію. Водночас у Палаті представників побоюються, що нові повноваження можуть мати значно ширші наслідки.

Подорожчання пального

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не впевнений у можливості винести законопроєкт на голосування до проміжних виборів 3 листопада. За його словами, Конгрес у найближчі два місяці матиме лише кілька днів повноцінної роботи у Вашингтоні.

«Ми всі віримо в необхідність санкцій проти Росії, але якщо ви приймаєте законопроєкт, потрібно мати правильну формулу», — сказав Джонсон журналістам.

Він визнав, що навколо документа є занепокоєння як серед демократів, так і серед частини республіканців.

Голова Комітету з закордонних справ Палати представників Браян Маст окремо звернув увагу на можливий вплив санкцій на ціни на пальне.

За його словами, якщо Індія та інші великі покупці російської нафти будуть змушені шукати альтернативні джерела постачання, це може підштовхнути світові ціни вгору.

«Це частина того, що зараз оцінюється», — зазначив Маст.

Питання цін на пальне особливо чутливе напередодні листопадових виборів. Після війни з Іраном бензин у США вже суттєво подорожчав, що створює додаткові політичні ризики для республіканців.

Демократи бояться посилення влади Трампа

Демократи в Палаті представників мають іншу претензію до законопроєкту. Вони побоюються, що документ дасть Трампу нове юридичне обґрунтування для запровадження масштабних тарифів.

Це особливо важливо на тлі судових суперечок навколо його нинішньої тарифної політики. Конгресмен Грегорі Мікс заявив, що не може підтримати документ, який надає президенту тарифні повноваження, «яких у нього немає».

Ще один демократ, Бред Шнайдер, також виступив проти розширення повноважень президента.

«Я не готовий надати жодному президенту, але зокрема цьому президенту, більше необмежених повноважень щодо тарифів», — сказав він.

Бізнес

Додатковий тиск на Конгрес чинять великі бізнес-організації. У серпні широка коаліція представників роздрібної торгівлі та міжнародного бізнесу звернулася до законодавців із попередженням про можливі наслідки документа.

Бізнес побоюється, що нові тарифи можуть вдарити не лише по росії, а й по інших торговельних партнерах США, а зрештою — по американських споживачах.

«Ми продовжуємо турбуватися про те, що частина законопроекту може мати непередбачені наслідки для споживачів, дозволяючи нові, експансивні тарифи для інших країн, які є нашими торговельними партнерами та союзниками», — заявила директорка з питань урядових зв’язків Асоціації лідерів роздрібної торгівлі Еллен Джексон.

Водночас прихильники санкцій наполягають, що Конгрес не повинен відкладати тиск на росію через побоювання щодо потенційних економічних наслідків.

У Сенаті законопроєкт підтримали 86 голосами проти 11, однак у Палаті представників його перспективи наразі значно менш очевидні.

Для прискореного ухвалення документа Майку Джонсону знадобилася б підтримка значної кількості демократів. За звичайною процедурою ситуація ще складніша через вкрай незначну республіканську більшість.

УНІАН За матеріалами:

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