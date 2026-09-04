0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС планує ще більше скоротити видачу віз громадянам росії

Світ
6
Європейський Союз готує подальші обмеження на в’їзд громадян росії до ЄС, зокрема через ризики, пов’язані з «ворожими діями» на території Європи. Водночас держави-члени вже суттєво скоротили кількість виданих росіянам віз відповідно до рекомендацій Європейської комісії від 2022 року.
Про це під час брифінгу в Брюсселі заявив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, повідомляє Укрінформ.

ЄС скоротив видачу віз росіянам

Ламмерт зазначив, що обмеження видачі віз громадянам росії «було важливим пріоритетом для Європейської комісії з самого початку (повномасштабної. — Ред.) російської агресії проти України».
Він нагадав, що ЄС у 2022 році призупинив дію угоди про спрощення візового режиму з росією та ухвалив рекомендації для держав-членів щодо зниження пріоритетності віз для росіян та зосередження уваги на безпеці та прикордонному контролі. І результати, за словами речника, вже очевидні.
«До війни у ​​нас було приблизно 4 мільйони візових видач, а зараз — близько 618 тис. минулого року. Тож спостерігається величезне скорочення. Зараз дуже важливо, щоб ці цифри залишалися низькими та ще більше зменшувалися», — заявив Ламмерт.

Єврокомісія готує нові обмеження

Він наголосив, що ЄС продовжує роботу у напрямку подальшого обмеження видачі віз громадянам рф.
Речник нагадав, що в листопаді 2025 року Єврокомісія ухвалила суворіші правила, завдяки яким росіяни більше не можуть отримувати багаторазові візи. У липні цього року держави-члени ЄС ухвалили 21-й пакет санкцій проти росії, що створює основу для повної заборони на в’їзд для чинних і колишніх російських комбатантів.
«А в майбутньому ми готуємо пропозицію щодо цілеспрямованих візових обмежень для вирішення, зокрема, ризиків безпеки, що виникають через ворожі дії третіх країн», — зазначив речник, додавши, що це буде зроблено, коли ЄС переглядатиме Візовий кодекс.
За матеріалами:
Укрінформ
ЄС
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems