ЄС планує ще більше скоротити видачу віз громадянам росії

Європейський Союз готує подальші обмеження на в’їзд громадян росії до ЄС, зокрема через ризики, пов’язані з «ворожими діями» на території Європи. Водночас держави-члени вже суттєво скоротили кількість виданих росіянам віз відповідно до рекомендацій Європейської комісії від 2022 року.
Про це під час брифінгу в Брюсселі заявив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, повідомляє Укрінформ.
ЄС скоротив видачу віз росіянам
Ламмерт зазначив, що обмеження видачі віз громадянам росії «було важливим пріоритетом для Європейської комісії з самого початку (повномасштабної. — Ред.) російської агресії проти України».
Він нагадав, що ЄС у 2022 році призупинив дію угоди про спрощення візового режиму з росією та ухвалив рекомендації для держав-членів щодо зниження пріоритетності віз для росіян та зосередження уваги на безпеці та прикордонному контролі. І результати, за словами речника, вже очевидні.
«До війни у нас було приблизно 4 мільйони візових видач, а зараз — близько 618 тис. минулого року. Тож спостерігається величезне скорочення. Зараз дуже важливо, щоб ці цифри залишалися низькими та ще більше зменшувалися», — заявив Ламмерт.
Єврокомісія готує нові обмеження
Він наголосив, що ЄС продовжує роботу у напрямку подальшого обмеження видачі віз громадянам рф.
Речник нагадав, що в листопаді 2025 року Єврокомісія ухвалила суворіші правила, завдяки яким росіяни більше не можуть отримувати багаторазові візи. У липні цього року держави-члени ЄС ухвалили 21-й пакет санкцій проти росії, що створює основу для повної заборони на в’їзд для чинних і колишніх російських комбатантів.
«А в майбутньому ми готуємо пропозицію щодо цілеспрямованих візових обмежень для вирішення, зокрема, ризиків безпеки, що виникають через ворожі дії третіх країн», — зазначив речник, додавши, що це буде зроблено, коли ЄС переглядатиме Візовий кодекс.