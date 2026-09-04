ЄС планує ще більше скоротити видачу віз громадянам росії Сьогодні 07:15 — Світ

Європейський Союз готує подальші обмеження на в’їзд громадян росії до ЄС, зокрема через ризики, пов’язані з «ворожими діями» на території Європи. Водночас держави-члени вже суттєво скоротили кількість виданих росіянам віз відповідно до рекомендацій Європейської комісії від 2022 року.

Про це під час брифінгу в Брюсселі заявив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, повідомляє Укрінформ.

ЄС скоротив видачу віз росіянам

Ламмерт зазначив, що обмеження видачі віз громадянам росії «було важливим пріоритетом для Європейської комісії з самого початку (повномасштабної. — Ред.) російської агресії проти України».

Він нагадав, що ЄС у 2022 році призупинив дію угоди про спрощення візового режиму з росією та ухвалив рекомендації для держав-членів щодо зниження пріоритетності віз для росіян та зосередження уваги на безпеці та прикордонному контролі. І результати, за словами речника, вже очевидні.

«До війни у ​​нас було приблизно 4 мільйони візових видач, а зараз — близько 618 тис. минулого року. Тож спостерігається величезне скорочення. Зараз дуже важливо, щоб ці цифри залишалися низькими та ще більше зменшувалися», — заявив Ламмерт.

Єврокомісія готує нові обмеження

Він наголосив, що ЄС продовжує роботу у напрямку подальшого обмеження видачі віз громадянам рф.

Речник нагадав, що в листопаді 2025 року Єврокомісія ухвалила суворіші правила, завдяки яким росіяни більше не можуть отримувати багаторазові візи. У липні цього року держави-члени ЄС ухвалили 21-й пакет санкцій проти росії, що створює основу для повної заборони на в’їзд для чинних і колишніх російських комбатантів.

«А в майбутньому ми готуємо пропозицію щодо цілеспрямованих візових обмежень для вирішення, зокрема, ризиків безпеки, що виникають через ворожі дії третіх країн», — зазначив речник, додавши, що це буде зроблено, коли ЄС переглядатиме Візовий кодекс.

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