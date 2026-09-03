Yasno запустив новий сервіс для оплати рахунків Сьогодні 16:40 — Світ

В одному інтерфейсі об'єднали рахунки від різних постачальників

Користувачам Yasno у Києві стала доступна послуга «Єдина квитанція», яка дає змогу отримувати рахунки за комунальні послуги та оплачувати їх онлайн в одному місці. Сервіс також дозволяє перевіряти актуальну інформацію про платежі, статус рахунків та історію оплат за конкретною адресою.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Ми об’єднали в одному інтерфейсі рахунки від різних постачальників. Тепер клієнти можуть оплачувати їх у звичному місці — у мобільному застосунку Yasno або в особистому кабінеті. Не потрібно переходити між різними сервісами, шукати рахунки та окремо перевіряти кожен платіж. Уся необхідна інформація завжди під рукою», — сказав генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

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Як скористатися сервісом

Щоб скористатися сервісом, потрібно:

Перейти у розділ «Комунальні платежі» в особистому кабінеті або мобільному застосунку Yasno. В цьому розділі оберіть адресу зі списку прив’язаних або додайте нову. Вибрати рахунки до оплати. Вони підтягнуться системою автоматично за адресою. Користувачеві потрібно обрати рахунки, які він хоче оплатити, та за необхідності скоригувати суми. Ввести дані картки для оплати. Підтвердити оплату, за необхідності — переглянути квитанцію.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що заміна побутової техніки на енергоефективну дозволяє зменшити витрати на електроенергію. Розмір економії залежить не лише від класу приладу, а й від того, як саме ним користуються. Різниця у споживанні між технікою старих класів (C-E) та сучасними моделями (A-A++) може становити від 20 до 70%.

Також ми розповідали , що якщо помешкання не було офіційно відключене від електропостачання за заявою власника, а показання лічильника не передаються, оператор системи розподілу визначатиме обсяг споживання розрахунковим способом. У результаті можуть з’явитися нарахування, борги та навіть ризик відключення. Навіть якщо квартира чи будинок тривалий час порожні, необхідно щомісяця передавати незмінні показання лічильника. Це підтверджуватиме відсутність споживання електроенергії.

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