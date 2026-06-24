Скільки можна заощадити на електроенергії, якщо замінити побутову техніку Сьогодні 14:03 — Енергетика

Скільки можна заощадити на електроенергії, якщо замінити побутову техніку

Заміна побутової техніки на енергоефективну дозволяє зменшити витрати на електроенергію.

Скільки реально можна заощадити на електроенергії, якщо замінити побутову техніку на енергоефективну, пише YASNO

Від чого залежить

Розмір економії залежить не лише від класу приладу, а й від того, як саме ним користуються. За оцінками YASNO, різниця у споживанні між технікою старих класів (C-E) та сучасними моделями (A-A++) може становити від 20 до 70%.

Експерти з енергоефективності YASNO проаналізували ключові побутові прилади та оцінили потенційну економію за тарифом 4,32 грн/кВт·год без урахування нічного тарифу, оскільки його ефект індивідуальний і залежить від звичок споживання.

Найбільший ефект економії

Дають прилади з високим і регулярним споживанням:

бойлер (A-A++) дозволяє зекономити від 65−454 грн на місяць до 778−5 443 грн на рік.

холодильник - 35−104 грн/міс (415−1 244 грн/рік).

електроплита (зокрема індукційна) — 22−281 грн/міс (259−3 370 грн/рік).

обігрівач - до 648 грн/міс (до 7 776 грн/рік).

Помірну економію дає техніка середньої інтенсивності використання:

посудомийна машина — 17−95 грн/міс (207−1 140 грн/рік).

пральна машина — 9−78 грн/міс (104−933 грн/рік).

телевізор - 13−82 грн/міс (156−985 грн/рік).

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Найменший ефект

У приладів із короткими циклами роботи:

мікрохвильова піч, чайник, праска — як правило, до 40 грн/міс.

Чому економія відрізняється

Ключовий фактор — поведінка споживання. Один і той самий прилад може показувати різні результати залежно від:

кількості користувачів;

частоти використання;

об’єму (наприклад, бойлер 50 л проти 100 л);

налаштувань температури та режимів.

Саме тому наведені суми — це діапазони для середніх і інтенсивних сценаріїв, а не гарантована економія для кожної сім’ї.

В YASNO наголошують, що навіть часткове оновлення техніки дозволяє зменшити споживання на 15−30%. Якщо підійти до питання більш комплексно, то економія може досягати 40−50% економії.

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«Додатковий резерв економії — раціональне використання електроенергії, зокрема, встановлення двозонного лічильника з набору Розумний Watt та перенесення частини побутових процесів на нічний час, коли електроенергія коштує вдвічі дешевше. Такий крок може суттєво підсилити ефект від заміни техніки на енергоефективну. У поєднанні ці рішення здатні забезпечити економію на рівні до 80−90%» — резюмують в компанії.

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Йдучи, гасіть світло. Хоч це і банально, багато хто забуває натиснути на вимикач, залишаючи приміщення.

Хоч це і банально, багато хто забуває натиснути на вимикач, залишаючи приміщення. Протирайте лампочки і плафони. Пил здатен «з'їсти» до 20% випромінюваного світла. Протираючи лампи під час прибирання, ви істотно поліпшите якість освітлення в будинку, не вдаючись до більш потужних джерел світла.

Пил здатен «з'їсти» до 20% випромінюваного світла. Протираючи лампи під час прибирання, ви істотно поліпшите якість освітлення в будинку, не вдаючись до більш потужних джерел світла. Не ставте в холодильник гарячі страви. В такому випадку для підтримки заданої температури холодильник витрачає в рази більше електроенергії.

В такому випадку для підтримки заданої температури холодильник витрачає в рази більше електроенергії. Регулярно розморожуйте холодильник. Наявність льоду на стінках пристрою підвищує його енергоспоживання на 15−20%. Більше порад тут.

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