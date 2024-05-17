Як уникнути електричного перевантаження у квартирі — Finance.ua

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Як уникнути електричного перевантаження у квартирі

Енергетика
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Як уникнути електричного перевантаження у квартирі
Як уникнути електричного перевантаження у квартирі
Кожен українець може допомогти енергосистемі впоратись з енергетичною кризою. Про це пише Урядовий портал.
Енергетична інфраструктура України значно постраждала через російські обстріли, проте працює стабільно. Щоб уникнути відключень, економте електроенергію, особливо у ранковий та вечірній час з 7:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00.
Не вмикайте одразу всі потужні прилади адже зростання споживання у вашій оселі може призвести до відключень світла.
Як уникнути електричного перевантаження у квартирі
Щоб цього уникнути, слід правильно користуватися електроприладами і не вмикати їх усі одночасно. Наприклад, спочатку розігрійте їжу в мікрохвильовці, потім увімкніть праску. Перенесіть за можливості прання на денні або нічні години доби. Не використовуйте кондиціонери та бойлери на нагрів у години-пік вранці та ввечері.

Як заощаджувати без обмежень

Все, що потрібно для того, аби економити електроенергію та не обмежувати себе — системно виконувати декілька простих правил.
  • Йдучи, гасіть світло. Хоч це і банально, багато хто забуває натиснути на вимикач, залишаючи приміщення.
  • Протирайте лампочки і плафони. Пил здатен «з'їсти» до 20% випромінюваного світла. Протираючи лампи під час прибирання, ви істотно поліпшите якість освітлення в будинку, не вдаючись до більш потужних джерел світла.
  • Частіше мийте вікна. Аналогічна ситуація з вікнами. Пил перешкоджає потраплянню в приміщення природного світла, тому вам доводиться частіше включати штучне освітлення, витрачаючи електроенергію.
  • Не ставте в холодильник гарячі страви. В такому випадку для підтримки заданої температури холодильник витрачає в рази більше електроенергії.
  • Регулярно розморожуйте холодильник. Наявність льоду на стінках пристрою підвищує його енергоспоживання на 15−20%.

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  • Повністю вимикайте побутову техніку. Телевізор, мікрохвильова піч, електрочайник — це ті прилади, які працюють фоновому режимі. Тобто, вони витрачають електроенергію, навіть коли ви ними не користуєтеся. Тому рекомендується повністю відключати їх від мережі.
  • Прання в холодній воді. Сьогодні існує безліч миючих засобів для прання в холодній воді. Крім того, що таким чином ви зможете попередити вицвітання одягу, так ще й заощадите значну долю витрат на електроенергію.
  • Для економії у літній період вночі відкривайте вікна, а вдень — завішуйте. Відкриті вночі вікна допоможуть знизити температуру в приміщенні на 10−15 градусів, а завішені вдень штори — не дадуть проникнути спеці. Отже, ви будете набагато менше використовувати кондиціонер, який, між тим, споживає 2,0−3,5 кВт електроенергії на годину.
  • Переведіть бойлер на економний режим. Часто споживачі цікавляться, як економити електроенергію з бойлером, адже відключати його на ніч не рекомендується. Ми радимо встановити температуру для повсякденного користування 50−60 градусів, і один раз на тиждень підвищувати її до 90 градусів на декілька годин, щоб запобігти появі бактерій всередині баку. До того ж, важливо своєчасно виконувати техобслуговування пристрою.
Ці способи економії електроенергії в побуті, допоможуть заощадити до 15% світла в місяць. Важлива умова — регулярність. Дотримуватися правил потрібно постійно, а не час від часу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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