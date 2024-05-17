Як уникнути електричного перевантаження у квартирі — Finance.ua

Як уникнути електричного перевантаження у квартирі Сьогодні 08:36 — Енергетика

Як уникнути електричного перевантаження у квартирі

Кожен українець може допомогти енергосистемі впоратись з енергетичною кризою. Про це пише Урядовий портал.

Енергетична інфраструктура України значно постраждала через російські обстріли, проте працює стабільно. Щоб уникнути відключень, економте електроенергію, особливо у ранковий та вечірній час з 7:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00.

Не вмикайте одразу всі потужні прилади адже зростання споживання у вашій оселі може призвести до відключень світла.

Щоб цього уникнути, слід правильно користуватися електроприладами і не вмикати їх усі одночасно. Наприклад, спочатку розігрійте їжу в мікрохвильовці, потім увімкніть праску. Перенесіть за можливості прання на денні або нічні години доби. Не використовуйте кондиціонери та бойлери на нагрів у години-пік вранці та ввечері.

Як заощаджувати без обмежень

Все, що потрібно для того, аби економити електроенергію та не обмежувати себе — системно виконувати декілька простих правил.

Йдучи, гасіть світло. Хоч це і банально, багато хто забуває натиснути на вимикач, залишаючи приміщення.

Хоч це і банально, багато хто забуває натиснути на вимикач, залишаючи приміщення. Протирайте лампочки і плафони. Пил здатен «з'їсти» до 20% випромінюваного світла. Протираючи лампи під час прибирання, ви істотно поліпшите якість освітлення в будинку, не вдаючись до більш потужних джерел світла.



Пил здатен «з'їсти» до 20% випромінюваного світла. Протираючи лампи під час прибирання, ви істотно поліпшите якість освітлення в будинку, не вдаючись до більш потужних джерел світла. Частіше мийте вікна. Аналогічна ситуація з вікнами. Пил перешкоджає потраплянню в приміщення природного світла, тому вам доводиться частіше включати штучне освітлення, витрачаючи електроенергію.



Аналогічна ситуація з вікнами. Пил перешкоджає потраплянню в приміщення природного світла, тому вам доводиться частіше включати штучне освітлення, витрачаючи електроенергію. Не ставте в холодильник гарячі страви. В такому випадку для підтримки заданої температури холодильник витрачає в рази більше електроенергії.



В такому випадку для підтримки заданої температури холодильник витрачає в рази більше електроенергії. Регулярно розморожуйте холодильник. Наявність льоду на стінках пристрою підвищує його енергоспоживання на 15−20%.



Повністю вимикайте побутову техніку. Телевізор, мікрохвильова піч, електрочайник — це ті прилади, які працюють фоновому режимі. Тобто, вони витрачають електроенергію, навіть коли ви ними не користуєтеся. Тому рекомендується повністю відключати їх від мережі.

Телевізор, мікрохвильова піч, електрочайник — це ті прилади, які працюють фоновому режимі. Тобто, вони витрачають електроенергію, навіть коли ви ними не користуєтеся. Тому рекомендується повністю відключати їх від мережі. Прання в холодній воді. Сьогодні існує безліч миючих засобів для прання в холодній воді. Крім того, що таким чином ви зможете попередити вицвітання одягу, так ще й заощадите значну долю витрат на електроенергію.



Сьогодні існує безліч миючих засобів для прання в холодній воді. Крім того, що таким чином ви зможете попередити вицвітання одягу, так ще й заощадите значну долю витрат на електроенергію. Для економії у літній період вночі відкривайте вікна, а вдень — завішуйте. Відкриті вночі вікна допоможуть знизити температуру в приміщенні на 10−15 градусів, а завішені вдень штори — не дадуть проникнути спеці. Отже, ви будете набагато менше використовувати кондиціонер, який, між тим, споживає 2,0−3,5 кВт електроенергії на годину.



Відкриті вночі вікна допоможуть знизити температуру в приміщенні на 10−15 градусів, а завішені вдень штори — не дадуть проникнути спеці. Отже, ви будете набагато менше використовувати кондиціонер, який, між тим, споживає 2,0−3,5 кВт електроенергії на годину. Переведіть бойлер на економний режим. Часто споживачі цікавляться, як економити електроенергію з бойлером, адже відключати його на ніч не рекомендується. Ми радимо встановити температуру для повсякденного користування 50−60 градусів, і один раз на тиждень підвищувати її до 90 градусів на декілька годин, щоб запобігти появі бактерій всередині баку. До того ж, важливо своєчасно виконувати техобслуговування пристрою.



Ці способи економії електроенергії в побуті, допоможуть заощадити до 15% світла в місяць. Важлива умова — регулярність. Дотримуватися правил потрібно постійно, а не час від часу.

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