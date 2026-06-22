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Румунське місто передало Києву 4 генератори

Енергетика
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Місто Тімішоара (Румунія) передало Києву 4 генератори загальною потужністю 100 кВт. Обладнання допоможе забезпечити стабільну роботу об’єктів критичної інфраструктури, медичних закладів і соціальної сфери столиці.
Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський.
Генератори Києву передали за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Румунії в Україні Александру Віктора Мікули, представників Об’єднання Українців у Румунії.
«Кожен переданий генератор — це внесок у безперебійну роботу міської інфраструктури та стабільність столиці. Завдяки такій підтримці Київ має додаткові можливості забезпечувати роботу критично важливих об’єктів і підтримувати належний рівень міських сервісів навіть у складних умовах», — зазначив Олег Куявський.
Він подякував мерії та громаді Тімішоари, Об’єднанню Українців у Румунії, Посольству Румунії в Україні та всім, хто долучився до цієї ініціативи.
«Ми глибоко цінуємо вашу солідарність. У часи випробувань найкраще пізнаються ті, на кого можна розраховувати. І ми знаємо, що Тімішоара — поруч із Києвом. Наша співпраця на рівні міст, у межах європейських мереж і двосторонніх відносин, — це фундамент для нашого спільного європейського майбутнього», — додав Олег Куявський.
За матеріалами:
Finance.ua
РумуніяЕнергетика
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