0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У квартирах Києва взимку може бути +12…+15°C — прогноз експерта

Енергетика
19
Cтоличні теплоелектроцентралі не зможуть вийти на повну генерацію
Cтоличні теплоелектроцентралі не зможуть вийти на повну генерацію
Через пошкодження столичних ТЕЦ Києву може бути складно повністю забезпечити місто теплом у прийдешньому опалювальному сезоні. За оцінкою співзасновника Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, оперативні ремонти дозволять відновити лише частину потужностей, а температура в оселях у найскладніших умовах може становити +12…+15°C.
Таку оцінку він дав в ефірі Ранок. Live.

Яку потужність зможуть відновити столичні ТЕЦ

Через пошкодження, завдані російськими ударами, столичні теплоелектроцентралі не зможуть вийти на повну генерацію. За словами Корольчука, відновити опалення до звичних показників не вдасться незалежно від погодних умов.
«В кращому випадку температура в помешканнях буде на рівні в коридорі 12−15 градусів. І все. Тобто більше, в принципі, вони не витягнуть», — констатував експерт.
Читайте також
Основною причиною таких обмежень є технічний стан міської інфраструктури. Наразі очікується, що Дарницька ТЕЦ-4 після проведення необхідних робіт зможе видавати лише до 50% від своїх попередніх можливостей. Щодо ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 прогнози трохи оптимістичніші — там передбачається відновлення робочого потенціалу на рівні до 70%.
«Бо ті пошкодження, вони фактично не знищують об’єкт як такий? Його можна відновлювати, але для цього потрібен час. І от до даного моменту те, що можна відновити в оперативному режимі — це оперативні ремонти, це все. От десь до 70% ТЕЦ-5 і 6 і до 50 відсотків ТЕЦ-4», — пояснив Корольчук.
Місце для вашої реклами

Нові обстріли залишаються головною загрозою

Попри те, що навколо об’єктів генерації активно формують системи захисту, ймовірність нових ударів залишається критичною загрозою.
«Тобто протиповітряна оборона, на жаль, в складній ситуації. Тобто це визнає і президент, і уряд, і всі інші. Тому це, напевно, ключове питання, яке буде стояти, як би, на порядку денному», — підсумував співзасновник Інституту енергетичних стратегій.
За матеріалами:
Novyny.live
ЕнергетикаКиїв
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems