У квартирах Києва взимку може бути +12…+15°C — прогноз експерта Сьогодні 12:08 — Енергетика

Cтоличні теплоелектроцентралі не зможуть вийти на повну генерацію

Через пошкодження столичних ТЕЦ Києву може бути складно повністю забезпечити місто теплом у прийдешньому опалювальному сезоні. За оцінкою співзасновника Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, оперативні ремонти дозволять відновити лише частину потужностей, а температура в оселях у найскладніших умовах може становити +12…+15°C.

Таку оцінку він дав в ефірі Ранок. Live

Яку потужність зможуть відновити столичні ТЕЦ

Через пошкодження, завдані російськими ударами, столичні теплоелектроцентралі не зможуть вийти на повну генерацію. За словами Корольчука, відновити опалення до звичних показників не вдасться незалежно від погодних умов.

«В кращому випадку температура в помешканнях буде на рівні в коридорі 12−15 градусів. І все. Тобто більше, в принципі, вони не витягнуть», — констатував експерт.

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Основною причиною таких обмежень є технічний стан міської інфраструктури. Наразі очікується, що Дарницька ТЕЦ-4 після проведення необхідних робіт зможе видавати лише до 50% від своїх попередніх можливостей. Щодо ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 прогнози трохи оптимістичніші — там передбачається відновлення робочого потенціалу на рівні до 70%.

«Бо ті пошкодження, вони фактично не знищують об’єкт як такий? Його можна відновлювати, але для цього потрібен час. І от до даного моменту те, що можна відновити в оперативному режимі — це оперативні ремонти, це все. От десь до 70% ТЕЦ-5 і 6 і до 50 відсотків ТЕЦ-4», — пояснив Корольчук.

Нові обстріли залишаються головною загрозою

Попри те, що навколо об’єктів генерації активно формують системи захисту, ймовірність нових ударів залишається критичною загрозою.

«Тобто протиповітряна оборона, на жаль, в складній ситуації. Тобто це визнає і президент, і уряд, і всі інші. Тому це, напевно, ключове питання, яке буде стояти, як би, на порядку денному», — підсумував співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

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