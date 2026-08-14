Аномальні ціни на пальне: експерти назвали основні причини подорожчання Сьогодні 08:25 — Енергетика

Пальне на АЗС

Ціни на пальне в Україні помітно зросли за останні півтора місяця, хоча експерти не вважають ситуацію на ринку кризовою. Найбільше подорожчав дизель — його ціна зросла на 16,6 грн за літр, тоді як бензин А-92 додав 9,15 грн.

Експерти по-різному оцінюють причини подорожчання

Експерт ринку нафтопродуктів Геннадій Рябцев вважає поточні ціни аномально високими. За його оцінкою, вони відповідають вартості нафти на рівні $130−135 за барель, хоча фактичні світові котирування не перевищують $85.

Рябцев закликає уряд вимагати від операторів ринку детальної калькуляції вартості пального. Зокрема, йдеться про розподіл витрат між закупівлею пального, логістикою та маржею трейдерів.

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Водночас аналітик «Нафторинку» Олександр Сіренко пояснює частину подорожчання зростанням витрат на доставку. З 1 серпня підвищилися тарифи «Укрзалізниці», що вплинуло на вартість транспортування пального.

Крім того, за даними «Нафторинку», з червня посилилися атаки на українські АЗС. Для захисту станцій та створення контейнерних АЗС операторам доводиться витрачати близько 2 млн грн на кожну. Ці витрати зрештою враховуються у собівартості пального та впливають на його роздрібну ціну.

Про перспективи цін та прогнози вартості пального читайте у статті за посиланням.

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