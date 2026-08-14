Аномальні ціни на пальне: експерти назвали основні причини подорожчання

Ціни на пальне в Україні помітно зросли за останні півтора місяця, хоча експерти не вважають ситуацію на ринку кризовою. Найбільше подорожчав дизель — його ціна зросла на 16,6 грн за літр, тоді як бензин А-92 додав 9,15 грн.
Експерт ринку нафтопродуктів Геннадій Рябцев вважає поточні ціни аномально високими. За його оцінкою, вони відповідають вартості нафти на рівні $130−135 за барель, хоча фактичні світові котирування не перевищують $85.
Рябцев закликає уряд вимагати від операторів ринку детальної калькуляції вартості пального. Зокрема, йдеться про розподіл витрат між закупівлею пального, логістикою та маржею трейдерів.
Водночас аналітик «Нафторинку» Олександр Сіренко пояснює частину подорожчання зростанням витрат на доставку. З 1 серпня підвищилися тарифи «Укрзалізниці», що вплинуло на вартість транспортування пального.
Крім того, за даними «Нафторинку», з червня посилилися атаки на українські АЗС. Для захисту станцій та створення контейнерних АЗС операторам доводиться витрачати близько 2 млн грн на кожну. Ці витрати зрештою враховуються у собівартості пального та впливають на його роздрібну ціну.