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Ціни на нафту ростуть

Енергетика
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Ціни на нафту ростуть
Ціни на нафту ростуть
Ціни на нафту ростуть. Це сталося на тлі сумнівів стосовно мирної угоди між Сполученими Штатами та Іраном і атак на два судна, які посилили занепокоєння щодо перебоїв у постачанні на Близькому Сході, навіть попри зростання запасів сирої нафти у США.
Про це повідомляє Reuters.
Ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 72 центи, або 0,81%, до $89,63 за барель, ціна на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросла на 71 цент, або 0,85%, до $83,91 за барель.
Сполучені Штати та пов’язані з Іраном єменські хусити повідомили про окремі атаки на судна в Ормузькій та Баб-ель-Мандебській протоках у вівторок.
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У понеділок через Ормузьку протоку пройшли шість суден, хоча за останні 10 днів цей показник становив 11 у середньому. До війни між США й Іраном інтенсивність руху цим водним шляхом становиа в середньому від 125 до 140 суден за добу.
Новий секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив у вівторок, що життєво важливий судноплавний шлях через Ормузьку протоку залишатиметься закритим, якщо США не приймуть умови Ірану щодо припинення війни, включаючи розмороження іранських активів та припинення інших конфліктів у регіоні.
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За словами джерел видання, згідно з даними Американського інституту нафти, запаси сирої нафти у США зросли приблизно на 9,1 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 7 серпня.
Раніше писали, що Goldman Sachs пояснив, чому дорога нафта не врятує економіку росії. Зростання світових цін на нафту приносить росії додаткові доходи, однак навряд чи стане поштовхом для прискорення економічного зростання. Відповідного висновку дійшли аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs.
За прогнозом банку, економіка рф зросте лише на 0,9% у 2026 році. Для порівняння, у 2025 році зростання оцінювалося на рівні 1%, а у 2024 році становило 4,3%.
Проте нафтові наддоходи країни дуже значні. За оцінками Goldman, профіцит рахунку нинішніх операцій росії майже подвоїться: до 3,2% ВВП 2026 року з 1,7% 2025-го. Держфінанси теж виграють: кожні $10 приросту експортної ціни нафти приносять бюджету приблизно $21 млрд. додаткових доходів, підрахував Графе.
За матеріалами:
Finance.ua
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