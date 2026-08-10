Угорська MOL домовилася з Хорватією про транзит нафти

Угорська нафтогазова група MOL та хорватська компанія Janaf, оператор Адріатичного нафтопроводу (Adria), уклали угоду про транспортування 2,05 млн тонн нафти у 2026 році.
«Janaf Plc. та MOL Group завершили процес підписання угоди про транспортування 2,05 млн тонн нафти трубопровідною системою Janaf на період з 1 січня до 31 грудня 2026 року», — повідомили в хорватській компанії.
Поставки здійснюватимуться на умовах «бери-або-плати» (take-or-pay).
У Janaf зазначили, що угода підтверджує та визначає всі елементи договірних відносин між компаніями, реалізація яких розпочалася 1 січня 2026 року.
Через що виник конфлікт між MOL і Janaf
На початку 2026 року між MOL і Janaf виник конфлікт після удару російської армії по критичній інфраструктурі нафтопроводу «Дружба» 27 січня. Внаслідок атаки нафтопровід зазнав серйозних пошкоджень, а постачання російської нафти до Угорщини через «Дружбу» було перервано.
15 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністр економіки Деніса Сакова звернулися до Хорватії з проханням забезпечити транзит російської нафти нафтопроводом Adria.
Водночас Угорщина неодноразово звинувачувала Україну в тому, що вона нібито з політичних мотивів «відмовляється відновлювати транзит нафти трубопроводом Дружба».
Угорська сторона наполягала на транспортуванні саме російської нафти, оскільки країна має право на виняток із санкцій ЄС щодо імпорту нафти з рф морським шляхом у разі перебоїв із постачанням трубопроводами.
Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявив, що його країна не транспортуватиме російську нафту до Угорщини.
«Ми цілковито поважаємо наших українських союзників і ті щоденні страждання, які вони переживають… Трубопровід Adria готовий, тож жодних технічних виправдань для залежності від російської нафти для будь-якої країни ЄС більше не існує. Барель нафти, придбаний у росії, може здаватися деяким країнам дешевшим, але він допомагає фінансувати війну та напади на український народ. Час припинити наживатися на війні», — заявив він.
Згодом Угорщина через Міністерство закордонних справ звернулася до Європейської комісії, щоб домогтися від Хорватії забезпечення транзиту російської нафти нафтопроводом Adria.
Крім того, енергетичні компанії Угорщини та Словаччини — MOL і Slovnaft — надіслали до Єврокомісії листа, у якому звинуватили Janaf у зловживанні монопольним становищем.