Угорська MOL домовилася з Хорватією про транзит нафти Сьогодні 21:40 — Енергетика

Угорська нафтогазова група MOL та хорватська компанія Janaf, оператор Адріатичного нафтопроводу (Adria), уклали угоду про транспортування 2,05 млн тонн нафти у 2026 році.

«Janaf Plc. та MOL Group завершили процес підписання угоди про транспортування 2,05 млн тонн нафти трубопровідною системою Janaf на період з 1 січня до 31 грудня 2026 року», — повідомили в хорватській компанії.

Поставки здійснюватимуться на умовах «бери-або-плати» (take-or-pay).

У Janaf зазначили, що угода підтверджує та визначає всі елементи договірних відносин між компаніями, реалізація яких розпочалася 1 січня 2026 року.

Через що виник конфлікт між MOL і Janaf

На початку 2026 року між MOL і Janaf виник конфлікт після удару російської армії по критичній інфраструктурі нафтопроводу «Дружба» 27 січня. Внаслідок атаки нафтопровід зазнав серйозних пошкоджень, а постачання російської нафти до Угорщини через «Дружбу» було перервано.

15 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністр економіки Деніса Сакова звернулися до Хорватії з проханням забезпечити транзит російської нафти нафтопроводом Adria.

Водночас Угорщина неодноразово звинувачувала Україну в тому, що вона нібито з політичних мотивів «відмовляється відновлювати транзит нафти трубопроводом Дружба».

Угорська сторона наполягала на транспортуванні саме російської нафти, оскільки країна має право на виняток із санкцій ЄС щодо імпорту нафти з рф морським шляхом у разі перебоїв із постачанням трубопроводами.

Хорватія відмовилася транспортувати російську нафту

Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявив, що його країна не транспортуватиме російську нафту до Угорщини.

«Ми цілковито поважаємо наших українських союзників і ті щоденні страждання, які вони переживають… Трубопровід Adria готовий, тож жодних технічних виправдань для залежності від російської нафти для будь-якої країни ЄС більше не існує. Барель нафти, придбаний у росії, може здаватися деяким країнам дешевшим, але він допомагає фінансувати війну та напади на український народ. Час припинити наживатися на війні», — заявив він.

Згодом Угорщина через Міністерство закордонних справ звернулася до Європейської комісії, щоб домогтися від Хорватії забезпечення транзиту російської нафти нафтопроводом Adria.

Крім того, енергетичні компанії Угорщини та Словаччини — MOL і Slovnaft — надіслали до Єврокомісії листа, у якому звинуватили Janaf у зловживанні монопольним становищем.

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