Як пережити спеку, щоб кондиціонер не накрутив зайвого Сьогодні 07:45 — Енергетика

Охолодження квартири кондиціонером

Літня спека змушує українців усе частіше вмикати кліматичну техніку, що миттєво відображається у платіжках за електроенергію. Проте у Yasno кажуть, що суттєво знизити витрати на охолодження оселі цілком реально без втрати комфорту. Потрібно лише дотримуватися кількох простих правил експлуатації приладів.

Як охолодити оселю та зберегти бюджет

Оптимальний температурний режим

Не варто виставляти на пульті екстремально низькі показники. Температура на рівні 22−25°C є цілком комфортною для організму та не створює критичного навантаження на компресор.

Точкове охолодження

Охолоджуйте лише ті приміщення, де проводите більшість часу. Немає сенсу підтримувати прохолоду в порожніх кімнатах протягом усього дня.

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Герметичність приміщення

У Yasno радять завжди щільно зачиняти вікна та двері під час роботи кондиціонерів. Втрата прохолодного повітря змушує техніку працювати на максимальній потужності без перерви.

Регулярне технічне обслуговування

Брудні фільтри знижують ефективність циркуляції повітря, а брак холодоагенту змушує мотор працювати у посиленому режимі. Вчасно чистіть сітки та перевіряйте рівень фреону.

Розумний контроль роботи

Вимикайте прилад, коли залишаєте дім. Для підтримки оптимального мікроклімату до вашого повернення краще налаштувати таймер або скористатися розумною розеткою.

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Вільний простір навколо блоку

Переконайтеся, що внутрішній блок кондиціонера не перекритий щільними шторами, шафами чи іншими меблями. Перешкоди заважають рівномірному розподілу холодного повітря кімнатою.

Нічний режим та економні тарифи

У темну пору доби перемикайте техніку в режим Sleep — це зменшить шум та споживання енергії. Якщо у вас встановлено двозонний лічильник, використання кондиціонера з 23:00 до 07:00 обійдеться вдвічі дешевше завдяки нічному тарифу.

Також у Yasno радять не забувати про захист від прямого сонця — використовуйте щільні штори, жалюзі або світловідбиваючу плівку на вікнах. Це дозволить «сховати» квартиру від палючих променів і зменшить нагрівання повітря в кімнаті ще до ввімкнення техніки.

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