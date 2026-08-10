0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як пережити спеку, щоб кондиціонер не накрутив зайвого

Енергетика
173
Охолодження квартири кондиціонером
Охолодження квартири кондиціонером
Літня спека змушує українців усе частіше вмикати кліматичну техніку, що миттєво відображається у платіжках за електроенергію. Проте у Yasno кажуть, що суттєво знизити витрати на охолодження оселі цілком реально без втрати комфорту. Потрібно лише дотримуватися кількох простих правил експлуатації приладів.

Як охолодити оселю та зберегти бюджет

  • Оптимальний температурний режим
Не варто виставляти на пульті екстремально низькі показники. Температура на рівні 22−25°C є цілком комфортною для організму та не створює критичного навантаження на компресор.
  • Точкове охолодження
Охолоджуйте лише ті приміщення, де проводите більшість часу. Немає сенсу підтримувати прохолоду в порожніх кімнатах протягом усього дня.
  • Герметичність приміщення
У Yasno радять завжди щільно зачиняти вікна та двері під час роботи кондиціонерів. Втрата прохолодного повітря змушує техніку працювати на максимальній потужності без перерви.
  • Регулярне технічне обслуговування
Брудні фільтри знижують ефективність циркуляції повітря, а брак холодоагенту змушує мотор працювати у посиленому режимі. Вчасно чистіть сітки та перевіряйте рівень фреону.
  • Розумний контроль роботи
Вимикайте прилад, коли залишаєте дім. Для підтримки оптимального мікроклімату до вашого повернення краще налаштувати таймер або скористатися розумною розеткою.
Читайте також
  • Вільний простір навколо блоку
Переконайтеся, що внутрішній блок кондиціонера не перекритий щільними шторами, шафами чи іншими меблями. Перешкоди заважають рівномірному розподілу холодного повітря кімнатою.
  • Нічний режим та економні тарифи
У темну пору доби перемикайте техніку в режим Sleep — це зменшить шум та споживання енергії. Якщо у вас встановлено двозонний лічильник, використання кондиціонера з 23:00 до 07:00 обійдеться вдвічі дешевше завдяки нічному тарифу.
Також у Yasno радять не забувати про захист від прямого сонця — використовуйте щільні штори, жалюзі або світловідбиваючу плівку на вікнах. Це дозволить «сховати» квартиру від палючих променів і зменшить нагрівання повітря в кімнаті ще до ввімкнення техніки.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЕлектроенергіяТарифи на електроенергіюФінансові лайфхаки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems