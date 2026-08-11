НКРЕКП змінила правила приєднання до електромереж
Які зміни запроваджує НКРЕКП
- механізм гнучкого приєднання до електричних мереж;
- розподіл дозволеної до використання потужності на потужність відбору та потужність відпуску електроенергії;
- розширення можливостей для приєднання різних електроустановок в одній точці приєднання (cable pooling);
- право операторів установок зберігання енергії встановлювати генеруючі установки;
- оновлення правил комерційного обліку електроенергії для нових моделей приєднання, об’єктів з установками зберігання енергії та однією точкою приєднання;
- удосконалення порядку визначення плати за приєднання, зокрема у разі одночасного замовлення потужності відбору та відпуску, а також під час гнучкого приєднання.
Що це означає для бізнесу та споживачів
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