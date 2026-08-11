НКРЕКП змінила правила приєднання до електромереж Сьогодні 15:33 — Енергетика

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила новий комплекс правил для приєднання до електричних мереж, роботи установок зберігання енергії та комерційного обліку електроенергії.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Для цього регулятор затвердив зміни до Кодексу системи передачі, Кодексу систем розподілу, Кодексу комерційного обліку електричної енергії та Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу.

Нові правила набудуть чинності 1 вересня 2026 року.

Які зміни запроваджує НКРЕКП

Зміни передбачають:

механізм гнучкого приєднання до електричних мереж;

розподіл дозволеної до використання потужності на потужність відбору та потужність відпуску електроенергії;

розширення можливостей для приєднання різних електроустановок в одній точці приєднання (cable pooling);

право операторів установок зберігання енергії встановлювати генеруючі установки;

оновлення правил комерційного обліку електроенергії для нових моделей приєднання, об’єктів з установками зберігання енергії та однією точкою приєднання;

удосконалення порядку визначення плати за приєднання, зокрема у разі одночасного замовлення потужності відбору та відпуску, а також під час гнучкого приєднання.

Що це означає для бізнесу та споживачів

Ухвалений пакет змін комплексно оновлює правила приєднання до електричних мереж — від технічних вимог і комерційного обліку до визначення плати за приєднання.

Для споживачів і бізнесу це означає більш прозорі, зрозумілі та сучасні правила взаємодії з операторами систем. Для ринку — ефективніше використання мережевої інфраструктури, кращі умови для розвитку нової генерації й установок зберігання енергії, а також додаткові можливості для залучення інвестицій і посилення енергетичної стійкості України.

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