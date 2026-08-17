Чехія надасть допомогу енергетиці України Сьогодні 15:33 — Енергетика

Чехія надасть допомогу енергетиці України

Чехія надасть Україні допомогу перед зимовим сезоном, зокрема у відновленні енергетичного сектору.

УНН. Про це у соцмережі Х повідомив перший віцепрем’єр — міністр торгівлі та промисловості країни Карел Гавлічек, інформує

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За його словами, уряд Чехії посилив інструменти фінансової підтримки бізнесу, який співпрацює з Україною.

«Співпраця у промисловості, енергетиці, дослідженнях та розробках. Дякую за сьогоднішні дебати з віцепрем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Водночас я підтвердив, що готую місію чеських компаній до України з метою залучення їх до відновлення інфраструктури," — зазначив Гавлічек.

Він також підтвердив плани здійснити візит в Україну восени.

Раніше ми писали, якщо лічильник електроенергії викрали або він перестав працювати як належить, споживачу необхідно звернутися у центр обслуговування клієнтів компанії.

Фахівець видасть бланк заяви (з переліком причин звернення споживача). В цій заяві необхідно вибрати із переліку причин проблему, зазначити дату та підписати. Якщо пошкодження сталось з вини власника лічильника, всі витрати покладаються на власника засобів обліку.

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