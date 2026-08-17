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Чехія надасть допомогу енергетиці України

Енергетика
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Чехія надасть допомогу енергетиці України
Чехія надасть допомогу енергетиці України
Чехія надасть Україні допомогу перед зимовим сезоном, зокрема у відновленні енергетичного сектору.
Про це у соцмережі Х повідомив перший віцепрем’єр — міністр торгівлі та промисловості країни Карел Гавлічек, інформує УНН.

Деталі

За його словами, уряд Чехії посилив інструменти фінансової підтримки бізнесу, який співпрацює з Україною.
«Співпраця у промисловості, енергетиці, дослідженнях та розробках. Дякую за сьогоднішні дебати з віцепрем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Водночас я підтвердив, що готую місію чеських компаній до України з метою залучення їх до відновлення інфраструктури," — зазначив Гавлічек.
Він також підтвердив плани здійснити візит в Україну восени.
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Раніше ми писали, якщо лічильник електроенергії викрали або він перестав працювати як належить, споживачу необхідно звернутися у центр обслуговування клієнтів компанії.
Фахівець видасть бланк заяви (з переліком причин звернення споживача). В цій заяві необхідно вибрати із переліку причин проблему, зазначити дату та підписати. Якщо пошкодження сталось з вини власника лічильника, всі витрати покладаються на власника засобів обліку.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
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