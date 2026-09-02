У Польщі податкова оштрафувала підприємства на рекордну суму Сьогодні 15:12 — Світ

У поточному році співробітники Національної податкової адміністрації (KAS) наклали рекордну суму штрафів на польські компанії. Причиною є незаконна торгівля з росією.

У період з січня до кінця липня цього року податківці оштрафували 110 підприємств на загальну суму понад 55 мільйонів злотих, пише inpoland.net.pl

Рекордсменом цього року став підприємець із Сілезького воєводства, який продавав росіянам автомобілі та мотоцикли преміумкласу. Транспортні засоби переправляли до Росії через Білорусь. KAS оцінила загальну вартість транзакцій у 19 мільйонів євро та оштрафували підприємця на 20 мільйонів злотих. До компанії було застосовано максимальний штраф, оскільки дороговартісні авто були спрямовані на російський ринок.

Попри запроваджені обмеження продовжує зростати кількість контрактів між польськими компаніями та російськими підрядниками. Загалом від початку запровадження санкцій після вторгнення Росії в Україну до кінця липня цього року штрафи становили приблизно 106 млн злотих, податківці винесли 223 рішення.

Штрафи, накладені на польські суб’єкти господарювання, мають два джерела: це регламент Ради ЄС від 31 липня 2014 року, виданий після анексії Криму Росією, який, серед іншого, забороняє продаж предметів розкоші до Росії, та Закон від 13 квітня 2022 року про спеціальні заходи щодо протидії підтримці агресії проти України та захисту національної безпеки, запроваджений після вторгнення Росії в Україну.

Згідно з першим положенням, до кінця липня податковці винесли загалом 158 рішень про накладення адміністративних штрафів на суму понад 65,4 мільйона злотих, найбільша кількість яких була видана цього року, а найменша — у 2023 році, коли їх було лише 2.

У свою чергу, за порушення інших санкційних положень Національна податкова адміністрація видала 65 рішень про накладення штрафів на суму понад 40,9 мільйона злотих.

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