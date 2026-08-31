У Німеччині створили офіс на дереві площею 1 кв. м — деталі (фото) 31.08.2026, 01:47 — Світ

У Німеччині створили офіс на дереві площею 1 кв. м — деталі (фото)

Німецька архітектурна студія Opposite Office створила офіс площею близько одного квадратного метра, який закріпили на дереві на території кампусу університету Баухаус у Веймарі.

Про це повідомляє Deezen.

Проєкт назвали Baumhaus Office. Його задумали як іронічну відповідь на високі ціни на оренду офісів у Мюнхені, де раніше працювала студія.

«Baumhaus Office — це водночас справжній офіс і трохи перебільшена реакція на ринок нерухомості», — пояснив засновник Opposite Office Бенедикт Хартль.

Попри площу близько 1 м², простір розрахований максимум на трьох осіб. Усередині є стіл, полиці та відкидні панелі, які можна використовувати як додаткову робочу поверхню. Потрапити до офісу можна по драбині. У даху зробили купольне вікно з видом на крони дерев.

За словами Хартля, ідея виникла з простого питання — скільки простору насправді потрібно невеликій архітектурній студії для роботи. Відповіддю став мінімальний набір: ноутбук, поверхня для макетування і приблизно один квадратний метр площі.

Офіс зібрали зі стандартних ялинових дощок і фанери, частково вкритої алюмінієм. Конструкцію утримують на стовбурі два великі стяжні ремені, без бетонного фундаменту та без кріплень, які пошкоджували б дерево.

Для його захисту використали амортизувальний матеріал. За словами авторів, конструкцію також фахово перевіряли на стійкість.

Baumhaus Office встановили на території університету Баухаус на обмежений період. Конструкцію можна відносно легко демонтувати і перенести на інше дерево.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.