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У Німеччині створили офіс на дереві площею 1 кв. м — деталі (фото)

Світ
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У Німеччині створили офіс на дереві площею 1 кв. м — деталі (фото)
У Німеччині створили офіс на дереві площею 1 кв. м — деталі (фото)
Німецька архітектурна студія Opposite Office створила офіс площею близько одного квадратного метра, який закріпили на дереві на території кампусу університету Баухаус у Веймарі.
Про це повідомляє Deezen.
Проєкт назвали Baumhaus Office. Його задумали як іронічну відповідь на високі ціни на оренду офісів у Мюнхені, де раніше працювала студія.
«Baumhaus Office — це водночас справжній офіс і трохи перебільшена реакція на ринок нерухомості», — пояснив засновник Opposite Office Бенедикт Хартль.
Попри площу близько 1 м², простір розрахований максимум на трьох осіб. Усередині є стіл, полиці та відкидні панелі, які можна використовувати як додаткову робочу поверхню. Потрапити до офісу можна по драбині. У даху зробили купольне вікно з видом на крони дерев.
За словами Хартля, ідея виникла з простого питання — скільки простору насправді потрібно невеликій архітектурній студії для роботи. Відповіддю став мінімальний набір: ноутбук, поверхня для макетування і приблизно один квадратний метр площі.
Офіс зібрали зі стандартних ялинових дощок і фанери, частково вкритої алюмінієм. Конструкцію утримують на стовбурі два великі стяжні ремені, без бетонного фундаменту та без кріплень, які пошкоджували б дерево.
Для його захисту використали амортизувальний матеріал. За словами авторів, конструкцію також фахово перевіряли на стійкість.
Baumhaus Office встановили на території університету Баухаус на обмежений період. Конструкцію можна відносно легко демонтувати і перенести на інше дерево.
За матеріалами:
Finance.ua
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