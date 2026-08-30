Куди поїхати у подорож туристам старше 65 років: рейтинг найкращих країн (інфографіка) Сьогодні 18:16 — Світ

Названо найкращі країни для подорожей туристів старше 65 років

Японія стала лідером рейтингу найкращих країн світу для подорожей людей віком від 65 років.

Про це свідчить дослідження Firebird Tours.

Аналітики враховували безпеку, якість медицини, зручність транспорту, можливості для піших прогулянок, культурні пам’ятки та доступність пільг для старших мандрівників.

Найкращі країни для мандрівників від 65 років

Японія очолила рейтинг завдяки високим показникам за кількома важливими для старших туристів критеріями. Зокрема, дослідники відзначили якісну медичну систему, розвинений громадський транспорт і доступність культурних та історичних пам’яток.

Варто зазначити, що близько 30% населення країни становлять люди віком від 65 років. Тому інфраструктура Японії значною мірою пристосована до потреб старшого населення.

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Друге місце в рейтингу посіла Німеччина. Країна отримала високі оцінки за розвинену систему громадського транспорту та велику кількість культурних об’єктів. Зокрема, тут розташовано понад 50 пам’яток, внесених до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Іспанія також увійшла до трійки лідерів. Особливо високо її оцінили за можливості для піших прогулянок. У багатьох музеях старшим відвідувачам доступні знижки.

Водночас частина транспортних пільг в Іспанії призначена саме для місцевих жителів.

Найкращі країни для мандрівників 65+, Інфографіка створена за допомогою ШІ

До цього Finance.ua зазначав , що Нова Зеландія, Японія та Австралія — це місця, які старше покоління найбільше хотіло б відвідати найбільше.

Інші місця, такі як Канада, Мальдіви та Ісландія, також увійшли до 10 найкращих напрямків, які залишаються в їхніх списках бажань.

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