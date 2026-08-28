Meta хотіла замінити тисячі працівників ШІ, але призупинила план Сьогодні 03:27 — Світ

Очільник Meta Марк Цукерберг

Компанія Meta призупинила масштабний план реструктуризації Project OT, який передбачав заміну тисяч працівників системами штучного інтелекту.

Про це пише Engadget

ШІ мав замінити тисячі працівників

Керівництво Meta розробило секретний план Project OT, щоб за допомогою ШІ скоротити витрати на персонал. Передбачалося, що ШІ-агенти візьмуть на себе більшість щоденних завдань співробітників.

Замість великих відділів компанія планувала залишити невеликі команди людей, які контролювали б роботу штучного інтелекту. Інженери, дизайнери та менеджери продуктів мали перетворитися на універсальних «творців».

Також планувалося суттєво скоротити кількість менеджерів середньої ланки. Штат окремих команд хотіли зменшити на 60%, а загальний масштаб скорочень міг бути співставним із 2023 роком, коли роботу втратили 25% працівників Meta.

Цей план також може пояснювати попередні рішення компанії, зокрема скорочення штату на 10% і запровадження програм, які відстежували рухи мишки та натискання клавіш співробітників.

ШІ виявився не готовим замінити людей

Головною причиною зупинки Project OT стала недостатня якість технології. Meta зіткнулася з низкою проблем під час використання ШІ.

Попри те, що обсяг коду, який інженери завантажували до ШІ-платформ компанії, зріс на 220% порівняно з минулим роком, кількість нових функцій для кінцевих користувачів збільшилася лише на 36%.

Водночас кількість технічних інцидентів і проблем із безпекою зросла на 40%, а час, який працівники витрачали на їхнє усунення, збільшився на 70%.

У липні Марк Цукерберг також визнав, що переоцінив швидкість розвитку технологій і що інвестиції в ШІ-агентів поки не дали очікуваного результату.

Окреме обурення серед працівників викликало програмне забезпечення для відстеження натискань клавіш і рухів мишки. Його встановили на комп’ютери співробітників у США, щоб зібрати дані для навчання ШІ. Після цього внутрішні чати заповнилися скаргами, рівень задоволеності персоналу знизився на 19 пунктів, а активність профспілок різко зросла.

Читайте також ШІ вже впливає на ринок праці: які професії під найбільшим тиском

Хоча масштабне звільнення, заплановане на листопад, скасували, Meta не відмовилася від використання ШІ. В окремих підрозділах і надалі працюють невеликі команди за підтримки штучного інтелекту, а сама компанія продовжує вкладати мільярди в ШІ-інфраструктуру.

Цукерберг пообіцяв, що загало у компанії звільнень не буде «лише цього року». Водночас працівники побоюються точкових скорочень найближчими місяцями або масштабнішої хвилі звільнень у 2027 році.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.