Meta хотіла замінити тисячі працівників ШІ, але призупинила план

Керівництво Meta розробило секретний план Project OT, щоб за допомогою ШІ скоротити витрати на персонал. Передбачалося, що ШІ-агенти візьмуть на себе більшість щоденних завдань співробітників.
Замість великих відділів компанія планувала залишити невеликі команди людей, які контролювали б роботу штучного інтелекту. Інженери, дизайнери та менеджери продуктів мали перетворитися на універсальних «творців».
Також планувалося суттєво скоротити кількість менеджерів середньої ланки. Штат окремих команд хотіли зменшити на 60%, а загальний масштаб скорочень міг бути співставним із 2023 роком, коли роботу втратили 25% працівників Meta.
Цей план також може пояснювати попередні рішення компанії, зокрема скорочення штату на 10% і запровадження програм, які відстежували рухи мишки та натискання клавіш співробітників.
ШІ виявився не готовим замінити людей
Головною причиною зупинки Project OT стала недостатня якість технології. Meta зіткнулася з низкою проблем під час використання ШІ.
Попри те, що обсяг коду, який інженери завантажували до ШІ-платформ компанії, зріс на 220% порівняно з минулим роком, кількість нових функцій для кінцевих користувачів збільшилася лише на 36%.
Водночас кількість технічних інцидентів і проблем із безпекою зросла на 40%, а час, який працівники витрачали на їхнє усунення, збільшився на 70%.
У липні Марк Цукерберг також визнав, що переоцінив швидкість розвитку технологій і що інвестиції в ШІ-агентів поки не дали очікуваного результату.
Окреме обурення серед працівників викликало програмне забезпечення для відстеження натискань клавіш і рухів мишки. Його встановили на комп’ютери співробітників у США, щоб зібрати дані для навчання ШІ. Після цього внутрішні чати заповнилися скаргами, рівень задоволеності персоналу знизився на 19 пунктів, а активність профспілок різко зросла.
Хоча масштабне звільнення, заплановане на листопад, скасували, Meta не відмовилася від використання ШІ. В окремих підрозділах і надалі працюють невеликі команди за підтримки штучного інтелекту, а сама компанія продовжує вкладати мільярди в ШІ-інфраструктуру.
Цукерберг пообіцяв, що загало у компанії звільнень не буде «лише цього року». Водночас працівники побоюються точкових скорочень найближчими місяцями або масштабнішої хвилі звільнень у 2027 році.