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20 професій, які не замінить ШІ — рейтинг

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Робот з ШІ працює в офісі. Зображення створено за допомогою ШІ
Робот з ШІ працює в офісі. Зображення створено за допомогою ШІ
Штучний інтелект дедалі активніше змінює ринок праці, але далеко не всі професії однаково вразливі до автоматизації. Новий рейтинг показав, які популярні професії наразі залишаються найстійкішими до розвитку ШІ.
Як пише Visual Capitalist, у конкуренції з ШІ найкраще свої позиції зберігають спеціальності, де потрібні живе спілкування, практичні навички та здатність швидко ухвалювати рішення.
Рейтинг склали на основі даних JobZone Risk та Бюро статистики праці США. Він враховує попит на професію та її стійкість до автоматизації.

Хто очолив рейтинг

Перше місце посіла професія дипломованої медсестри з показником стійкості 82,2 бала. Далі йдуть доглядальники на дому (72,7) та помічники медсестер (67,4).
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Експерти пояснюють це тим, що така робота потребує догляду за пацієнтами, емоційного інтелекту, клінічного досвіду та вміння швидко реагувати на різні ситуації. Ці навички штучний інтелект поки не може повноцінно відтворити.
Високі позиції у рейтингу посіли й працівники освіти. Учителі початкової школи отримали 70 балів, а асистенти вчителів — 51,2 бала.
Також добре себе показали професії, пов’язані з фізичною працею. Працівники з технічного обслуговування та ремонту набрали 53,9 бала, а будівельники — 53,2.
Експерти зазначають, що робота в непередбачуваних умовах, яка потребує адаптації та різноманітних практичних навичок, значно складніше піддається автоматизації.
20 професій, які не замінить ШІ — рейтинг

Популярні професії не завжди найстійкіші

Натомість частина масових професій отримала значно нижчі оцінки. Керівники з операційної діяльності набрали 37,5 бала, далекобійники — 36,0, працівники складів і вантажники — 29,9, а торгові представники оптових і виробничих компаній — лише 26,1 бала.
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Причина в тому, що багато їхніх щоденних завдань пов’язані з обробкою інформації, яку генеративний штучний інтелект уже може виконувати.
Водночас дослідники наголошують: це не означає, що такі професії зникнуть. Найімовірніше, ШІ автоматизуватиме окремі завдання, а не повністю замінюватиме людей. Найціннішими навичками залишатимуться емпатія, лідерство, творчість, критичне мислення та вміння розв’язувати нестандартні проблеми.

ТОП-20 професій Америки, які найважче замінити штучним інтелектом

  1. Дипломована медсестра — 82,2
  2. Доглядальник на дому — 72,7
  3. Учитель початкової школи — 70,0
  4. Помічник медсестри — 67,4
  5. Старший інженер-програміст — 55,4
  6. Працівник з технічного обслуговування та ремонту — 53,9
  7. Будівельник — 53,2
  8. Покоївка/прибиральник у готелі — 51,3
  9. Асистент учителя — 51,2
  10. Бухгалтер — 47,3
  11. Офіціант — 46,3
  12. Кухар у ресторані — 45,2
  13. Двірник/прибиральник — 44,2
  14. Охоронець — 43,6
  15. Керівник операційної діяльності — 37,5
  16. Водій вантажівки далекого сполучення — 36,0
  17. Керівник відділу роздрібних продажів — 34,7
  18. Інший керівник — 30,2
  19. Вантажник/працівник складу — 29,9
  20. Торговий представник у сфері оптової торгівлі та виробництва — 26,1
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Раніше ми розповідали про 4 ознаки, що ШІ не замінить вас на роботі. До них входять такі:
  • даєте людям відчуття безпеки;
  • робите паузу, перш ніж реагувати;
  • легко справляєтеся з напругою;
  • мислите критично.
Також ми писали, що попри стрімкий розвиток штучного інтелекту, є навички, які навряд чи втратять свою цінність найближчими роками. Ба більше, саме вони можуть стати головною перевагою на ринку праці.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПрофесіїРоботаШІ
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