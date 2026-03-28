ТОП-4 ознаки, що ШІ не замінить вас на роботі

ШІ на роботі: коли вас не замінити

Штучний інтелект стає швидшим, розумнішим та все більше інтегрується в робоче життя. Хоча це може бути корисним інструментом, він все одно не може побудувати довіру, подолати напруженість або дати людям відчуття, що їх помічають та цінують.

Про це йдеться в публікації CNBC

Керол Паркер Уолш, яка була професором, адвокатом з трудових спорів, керівником відділу кадрів розповідає, як ШІ стає рідкісною суперсилою на роботі, але деякі навички не зможе замінити жоден ШІ.

1. Даєте людям відчуття безпеки

Емоційно інтелектуальні лідери створюють відчуття психологічної безпеки на роботі. Їхні колеги знають, що вони можуть вільно висловлювати свої занепокоєння, перш ніж вони перетворяться на проблеми.

Якщо члени вашої команди висловлюються лише тоді, коли справи вже йдуть не так, це викликає занепокоєння.

Але якщо вони почуваються комфортно, кажучи вам правду на ранній стадії, і не редагують та не цензурують себе поруч із вами, це справжня ознака того, що ви емоційно розумні.

2. Робите паузу, перш ніж реагувати

Емоційно інтелектуальні люди не дозволяють стресу керувати їхньою поведінкою і не поспішають виправляти ситуацію, не зрозумівши повної картини.

Дозвольте своєму мозку перебороти ваші емоції. Таким чином, ваш наступний крок буде зумовлений наміром, а не імпульсом.

3. Легко справляєтеся з напругою

Під час конфлікту люди часто коливаються між крайнощами. Вони або уникатимуть його та намагатимуться зробити всіх щасливими, або ж загострюватимуть його.

Люди з високим емоційним інтелектом зберігають стійкість, безпосередньо вирішують проблеми та знають, як рухатися вперед, не руйнуючи чиєїсь довіри.

4. Мислите критично

Це особливо цінно зараз. Штучний інтелект може швидко аналізувати дані, виявляти закономірності та генерувати рекомендації. Але емоційно інтелектуальні люди не приймають першу ж відповідь, яку їм дає алгоритм.

Замість цього вони зададуть три ключові питання:

«Чого тут бракує?»

«Чиєї точки зору немає в цих даних?»

«Чи справді це має сенс для причетних людей?»

Критичне мислення в епоху штучного інтелекту — це усвідомлення та розсудливість, щоб знати, коли варто відмовитися від відповідей, які вам дають.

Довідка Finance.ua:

Як видно з результатів, 93% опитаних українських компаній вже використовують ШІ. Найактивніше планують впроваджувати ШІ у торгівлі, маркетингу та PR, фінансовому секторі, освіті та сфері послуг.

Найчастіше компанії використовують ШІ для аналізу даних і ринку та прогнозування. На другому місці — маркетинг і продажі, у цьому напрямі ШІ використовують близько 64% опитаних компаній. безпека та кіберзахист залишаються на останніх позиціях (18,4%).

