93% опитаних компаній вже використовують ШІ (інфографіка) Вчора 11:02 — Казна та Політика

АІ finance.ua: як бізнес впроваджує ШІ

Міністерство цифрової трансформації та Top Lead опитали понад 200 українських компаній про те, як вони використовують ШІ та який ефект це має для бізнесу.

дослідженні взяли участь компанії з різних індустрій та різного розміру, при цьому розподіл респондентів за галузями не є рівномірним.

Як бізнес використовує ШІ

Як видно з результатів, 93% опитаних компаній вже використовують ШІ. Найактивніше планують впроваджувати ШІ у торгівлі, маркетингу та PR, фінансовому секторі, освіті та сфері послуг.

Інфографіка Мінцифри

Найчастіше компанії використовують ШІ для аналізу даних і ринку та прогнозування. На другому місці — маркетинг і продажі, у цьому напрямі ШІ використовують близько 64% опитаних компаній. безпека та кіберзахист залишаються на останніх позиціях (18,4%).

Ефективність

Позитивний вплив ШІ на продуктивність та економічні показники фіксують 62% бізнесів. Це свідчить про перехід від тестування до реальної бізнес-цінності.

Головний мотив впровадження ШІ

Автоматизація рутинних завдань та інші операційні задачі, що говорить про те, що ШІ поки частіше оптимізує, ніж трансформує бізнес.

Раніше Finance.ua писав про 10 професій, які найбільше піддаються впливу ШІ. На першому місці опинилися програмісти (75% покриття завдань). За ними йдуть представники служби підтримки клієнтів, чиї основні завдання ми все частіше бачимо в обсягах трафіку наших власних API. Нарешті, оператори введення даних, чия головна робота — читання вихідних документів і перенесення даних — підлягає значній автоматизації, мають рівень покриття у 67%.

Також гендиректор OpenAI заявив, що ШІ включатимуть у комунальні послуги, як газ та воду. ШІ в майбутньому може працювати за моделлю комунальної послуги — як електрика чи вода, а користувачі купуватимуть його «за лічильником». Йдеться не про звичну підписку, а про модель, де оплата залежить від фактичного використання обчислювальних ресурсів.

Водночас користування штучним інтелектом може перейти на модель «плати за використання» — подібно до мобільного тарифу чи інтернету, де вартість залежить від обсягу споживання. Основою такої системи можуть стати токени — одиниці, якими вимірюється робота ШІ.

