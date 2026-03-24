Оплату за ШІ хочуть зробити подібною до мобільного тарифного плану 24.03.2026, 00:50 — Технології&Авто

Що більше людина використовує ШІ або ставить складніші задачі, то більше треба “платити”

Користування штучним інтелектом може перейти на модель «плати за використання» — подібно до мобільного тарифу чи інтернету, де вартість залежить від обсягу споживання. Основою такої системи можуть стати токени — одиниці, якими вимірюється робота ШІ.

Про це повідомляє Financial Times.

Простіше кажучи, токени — це «шматки» тексту або даних, які обробляє штучний інтелект. Кожен запит, відповідь чи згенерований текст витрачає певну їх кількість. Відповідно, що більше людина використовує ШІ або ставить складніші задачі, то більше треба «платити», як за використані гігабайти інтернету.

Чому на цьому наполягає Nvidia

Саме таку модель майбутнього просуває гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг. На його думку, вся економіка штучного інтелекту будуватиметься навколо виробництва, споживання та монетизації токенів. Ключовим фактором стане їхня вартість: чим дешевше компанія може їх генерувати, тим вона сильніша на ринку.

Це також пояснює інтерес Nvidia: компанія фактично пропонує дивитися не на витрати чи конкуренцію, а на ефективність створення токенів. Якщо її чипи дозволяють виробляти їх дешевше, а попит зростає — це гарантує їй лідерство.

Водночас така модель може змінити і підхід до роботи. У майбутньому компанії розглядають варіант, де працівники отримуватимуть не лише зарплату, а й певний «ліміт» токенів для використання ШІ — як корпоративну підписку.

Проблеми економіки токенів

Як зазначає Financial Times, ця модель має низку слабких місць. Передусім, дешевші токени не означають автоматичної користі. Навіть якщо ШІ генерує більше тексту чи рішень, це не гарантує, що бізнес отримає з цього реальний прибуток.

Крім того, нові типи моделей, зокрема ті, що «міркують» або працюють як автономні агенти, споживають значно більше токенів. Це може призвести до зростання витрат для компаній, які активно використовують ШІ, навіть попри здешевлення самих токенів.

Ще одна проблема — як саме токени перетворюються на економічну цінність. У перспективі технологічні компанії навіть розглядають модель, де працівники матимуть не лише зарплату, а й певний «ліміт» токенів для роботи з ШІ — подібно до корпоративних підписок. Однак поки це лише ідея.

Чому дешевший ШІ не завжди вигідно

Водночас ціни на токени вже різко падають. Наприклад, OpenAI за кілька років знизила вартість з десятків доларів до кількох центів за мільйон токенів. Це вигідно для користувачів, але ставить під сумнів прибутковість для самих компаній.

Подібна ситуація вже була на початку розвитку хмарних сервісів: тоді базові обчислення також швидко дешевшали, однак згодом компанії почали заробляти на складніших продуктах поверх цієї інфраструктури. Чи повторить цей шлях індустрія ШІ — поки що невідомо.

Наразі ж ключовим фактором залишається конкуренція: саме вона визначить, чи стане «економіка токенів» стабільною моделлю, чи залишиться лише концепцією.

Кошт

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.