Гендиректор OpenAI заявив, що ШІ включатимуть у комунальні послуги, як газ та воду Сьогодні 05:07 — Технології&Авто

Сем Альтман заявив, що за ШІ платитимуть «за лічильником», як за електрику

ШІ в майбутньому може працювати за моделлю комунальної послуги — як електрика чи вода, а користувачі купуватимуть його «за лічильником». Йдеться не про звичну підписку, а про модель, де оплата залежить від фактичного використання обчислювальних ресурсів.

Про це під час BlackRock Infrastructure Summit сказав генеральний директор OpenAI Сем Альтман, пише Business Insider.

Фактично це означає, що OpenAI публічно описує сценарій, у якому ШІ продають не як окремий чатбот чи сервіс, а як базову інфраструктуру, доступ до якої тарифікується за обсягом споживання.

У такій логіці ключовою одиницею стають токени, тобто обсяг обробленого запиту та згенерованої відповіді. Саме так уже працює API-модель OpenAI, де компанія стягує плату за використання моделей, а не лише за фіксований доступ.

Заява Альтмана важлива ще й тому, що вона напряму пов’язує майбутнє ШІ з інфраструктурними обмеженнями. На саміті він також говорив, що доступність і ціна ШІ у такій моделі залежатимуть від обсягів compute, тобто від потужностей, на яких навчають і запускають моделі. Якщо цих ресурсів бракуватиме, ШІ або дорожчатиме, або його доведеться розподіляти в умовах дефіциту.

Для ринку це не просто красива метафора. OpenAI вже має тарифікацію за використання у своїх API-продуктах, а отже слова Альтмана можна читати як публічний сигнал про те, куди компанія хоче рухати весь ШІ-бізнес.

Якщо ця логіка закріпиться, користувачі платитимуть не стільки за «доступ до ШІ», скільки за конкретний обсяг обчислень, як сьогодні платять за кіловати чи кубометри.

На тлі буму дата-центрів, боротьби за електроенергію та зростання витрат на інференс така заява звучить не як абстрактний футуризм, а як спроба описати нову економіку ШІ.

І водночас як пояснення, чому великі моделі дедалі більше схожі не на звичайний софт, а на дорогу інфраструктуру, яку хтось має будувати, живити й обслуговувати щодня.

