Сем Альтман розкрив деталі майбутнього пристрою OpenAI

OpenAI працює над новим кишеньковим AI-пристроєм, який створюють разом із колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом. Команда описує його не технічними параметрами, а відчуттям спокою та простоти, що має контрастувати з сучасними смартфонами й нав’язливими додатками.

У Сан-Франциско на щорічному Demo Day Emerson Collective Сем Альтман і Джоні Айв вперше детальніше поговорили про спільний апаратний проєкт. Хоча OpenAI не розкриває характеристик прототипу, відомо, що це буде компактний, імовірно безекранний пристрій, створений після придбання OpenAI студії io, яку заснував Айв. Мета — зробити штучний інтелект більш природною частиною повсякденного життя. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на розмову з Emerson Collective

Що відомо про новий пристрій OpenAI

Альтман пояснив, що реакція людей на гаджет буде приблизно такою: «це все… Воно таке просте». На його думку, саме простота є ключем до нової категорії продуктів. Він порівняв пристрій з iPhone, назвавши смартфон Apple «вершиною споживчої електроніки» і поділивши власне життя на епохи до та після його появи.

Однак сучасні технології, за словами керівника OpenAI, стали надто гучними та відволікаючими. Він описав взаємодію з нинішніми додатками як прогулянку Таймс-Сквер: яскраві сповіщення, шум, потік дрібних подразників. Такі речі, вважає Альтман, забирають спокій і не дають користувачеві зосередитися.

Як пише TechCrunch , новий пристрій має передати зовсім іншу атмосферу — «як сидіти в красивій хатині біля озера в горах», сказав він. На думку Альтмана, AI має працювати у фоновому режимі, відсіювати зайве, показувати інформацію тільки у доречний момент і враховувати контекст життя користувача.

Айв у розмові з Лорен Пауелл Джобс зауважив, що їхня команда прагне створити продукт, який виглядає майже наївно простим, але водночас є розумним і природним у використанні — настільки, що ним хочеться користуватися без напруження чи страху помилитися. За його словами, пристрій планують представити менш ніж за два роки.

Чому Сем Альтман запускає конкурента Neuralink

Співзасновник OpenAI Сем Альтман готується до запуску нового амбітного проєкту. Йдеться про стартап у сфері нейрокомп’ютерних інтерфейсів, який стане прямим конкурентом компанії Ілона Маска Neuralink. Це ще більше загострює і без того напружене суперництво між двома великими фігурами технологічної індустрії.

Нова компанія, що отримала назву Merge Labs, має на меті розробку та вдосконалення нейрокомп’ютерних інтерфейсів, які дозволяють з’єднувати людський мозок безпосередньо з комп’ютером.

Цей крок виводить давнє суперництво між Семом Альтманом та Ілоном Маском на абсолютно новий рівень — від боротьби за першість у сфері штучного інтелекту до змагання за технології, що можуть змінити саму природу людини. Співзасновником Merge Labs разом з Альтманом стане Алекс Бланія, керівник проєкту World ID — стартапу зі сканування очної сітківки, який також має підтримку з боку OpenAI та Альтмана.

Цікаво, що сам Альтман не планує брати участь у повсякденному управлінні Merge Labs, а натомість лише підтримуватиме її запуск і роботу.

