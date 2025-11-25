0 800 307 555
Чи потрібно мити авто взимку та як часто

Технології&Авто
107
З настанням зими на дорогах зʼявляється не лише сніг, а й дорожня сіль, яка потрібна для мінімізації слизькості. Різні склади, як хлорид натрію, хлорид кальцію та хлорид магнію відрізняються за вартістю та ефективністю, але всі вони мають здатність прискорювати утворення іржі на металі.
Про це пише Jalopnik.
Так, немає способу, який допоміг би запобігти контакту вашого автомобіля з дорожньою сіллю — хіба що залишатися вдома. Тож найкраще рішення — підтримувати машину в чистоті. Так ви зможете запобігти накопиченню залишків, які можуть почати роз’їдати панелі кузова та ходову частину.
«Частота миття залежить від рівня впливу солі. Як мінімум, мийте автомобіль раз на місяць, а якщо ви регулярно їздите по солоних дорогах, мийте його частіше», —
радять автори.

Якогось правила щодо очищення авто в зимовий період не існує. Справа лише в тому, як часто ваш автомобіль піддається впливу дорожньої солі. У регіонах, де дороги, вкриті снігом і льодом, не є нормою, достатньо щомісяця відвідувати автомийку або після сильних буревіїв.
Якщо ж сніг та лід на дорогах у вашому регіоні — явище поширене, контакт із дорожньою сіллю відбувається щодня. Тоді мити автомобіль треба раз на один-два тижні.
Мити автомобіль вдома не дуже практично, якщо температура рідко піднімається вище нуля — вода лише робить під’їзд до будинку ще більш слизьким. Тож найзручніший спосіб — відвідувати автомийку.
Зима для автовласників часто стає викликом у питанні догляду за автомобілем, адже холодні умови впливають на його надійність і безпеку. Щоб транспортний засіб залишався в оптимальному стані, важливо заздалегідь підготувати його до морозів та регулярно стежити за ключовими системами. Детально пишемо за посиланням, як це робити.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
