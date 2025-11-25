0 800 307 555
укр
Які авто найчастіше переобладнували на ГБО у жовтні 2025 року

Технології&Авто
165
Цього року ринок інсталяцій газобалонного обладнання демонструє низькі, але стабільні темпи і тримається на рівні 1000−1200 установок щомісяця. Якщо раніше головним чинником була можливість майже удвічі зменшити витрати на пальне, що цікавило як власників малолітражних авто, так і автомобілів з великим об’ємом двигуна, то зараз різниця у грошовому вимірі вже не така відчутна.
За поточних цін на бензин і пропан-бутанову суміш 100 кілометрів шляху при витраті 10 л на 100 км коштуватиме приблизно 580 грн на бензині та 450 грн при споживанні 13 л на 100 км LPG, розповідають експерти Інституту досліджень авторинку.
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua

Які марки найчастіше переобладнують

Рейтинги марок, які найчастіше переобладнували у жовтні 2025 року для роботи на двох видах пального, включаючи зріджену суміш пропан-бутану, демонструють звичний мікс зі старих європейських авто і автомобілів з американського ринку.
Саме там ще можна знайти атмосферні мотори, для яких ГБО у наших реаліях є не лише способом економії, а інколи й єдиним варіантом зберегти витрати на пальне у прийнятних межах. В іншому разі експлуатація бензинового двигуна об’ємом понад 2,5 або 3 літри стає економічно недоцільною.
Серед американських моделей, куди входять деякі авто Toyota, Volkswagen, Ford, Nissan, Jeep, Hyundai і Mitsubishi, виділяються також кілька європейських марок, таких як Skoda ранніх випусків до появи двигунів TSI, і Renault до поширення лінійки двигунів TCE.
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua

Топ-10 моделей і структура попиту

Топ-10 моделей підтверджує, що ринок ГБО поділений між двома категоріями. Це масові кросовери і седани з американського ринку та перевірені роками практичні моделі.
Лідерство Skoda Octavia з 45 переобладнаннями та високі позиції Volkswagen Golf і Passat показують, що власники європейської класики з простішими двигунами розглядають ГБО як спосіб продовжити ресурс авто. Поруч з ними традиційно перебувають Daewoo Lanos і Chevrolet Aveo, для яких ГБО залишається ключовим елементом доступної експлуатації.
Половину рейтингу формують імпортні моделі. Jeep Compass із 36 встановленими комплектами виявився несподіваним лідером. Подібна ситуація спостерігається у випадку з Nissan Rogue, Hyundai Tucson і Mitsubishi Outlander, які оснащують атмосферними двигунами. Висока вартість експлуатації на бензині спонукає власників таких авто швидко переходити на газ для економії.
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
Авто
