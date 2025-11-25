Amazon запускає нову антену супутникового інтернету Leo Ultra — конкурента Starlink від Маска Вчора 23:42 — Технології&Авто

Amazon запускає нову антену супутникового інтернету Leo Ultra — конкурента Starlink від Маска

Amazon представила новий термінал супутникового інтернету Leo Ultra зі швидкістю завантаження до 1 Гбіт/с.

Про це повідомляють у компанії.

Leo Ultra — це термінал промислового класу зі швидкістю завантаження до 1 Гбіт/с і вивантаження до 400 Мбіт/с.

За даними компанії, це найшвидша комерційна антена такого типу. Пристрій має захист від погодніх умов і не містить рухомих деталей.

Антена працює на спеціальному кремнієвому чипі, має власну радіочастотну конструкцію та алгоритми обробки сигналів, які максимізують пропускну здатність, мінімізуючи затримку.

Bloomberg зазначають , що нова антена Amazon має стати конкурентом Starlink від SpaceX.

Amazon Leo також підтримує приватні мережеві рішення для бізнесу:

Direct to AWS для прямого підключення до хмарних сервісів;

Private Network Interconnect для з’єднання віддалених об’єктів з корпоративними датацентрами.

У компанії наголошують, що сервіс забезпечуватиме шифрування, мережеві інструменти керування та цілодобову підтримку.

Разом з презентацією нової антени компанія розпочала тестування інтернет-системи Amazon Leo для бізнес-клієнтів.

Наразі компанія відправляє термінали Amazon Leo першим клієнтам, серед яких є: Hunt Energy Network, Vanu Inc, JetBlue та інші компанії із сектору енергетики, транспорту та логістики.

Попереднє тестування має допомогти бізнесу оцінити роботу мережі до ширшого запуску, який планується наступного року.

Детальніше про систему Amazon Leo

Amazon Leo — це оновлена назва проєкту Project Kuiper, який працює вже 7 років.

За даними Bloomberg, Amazon хоче забезпечити інтернет через мережу з понад 3 000 супутників на низькій орбіті. Зараз на орбіті перебуває менше 200 апаратів. Компанія також готує ще один запуск у грудні на ракеті Atlas V.

ain За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.