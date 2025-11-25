0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Amazon запускає нову антену супутникового інтернету Leo Ultra — конкурента Starlink від Маска

Технології&Авто
61
Amazon запускає нову антену супутникового інтернету Leo Ultra — конкурента Starlink від Маска
Amazon запускає нову антену супутникового інтернету Leo Ultra — конкурента Starlink від Маска
Amazon представила новий термінал супутникового інтернету Leo Ultra зі швидкістю завантаження до 1 Гбіт/с.
Про це повідомляють у компанії.
Leo Ultra — це термінал промислового класу зі швидкістю завантаження до 1 Гбіт/с і вивантаження до 400 Мбіт/с.
За даними компанії, це найшвидша комерційна антена такого типу. Пристрій має захист від погодніх умов і не містить рухомих деталей.
Антена працює на спеціальному кремнієвому чипі, має власну радіочастотну конструкцію та алгоритми обробки сигналів, які максимізують пропускну здатність, мінімізуючи затримку.
Bloomberg зазначають, що нова антена Amazon має стати конкурентом Starlink від SpaceX.
Amazon Leo також підтримує приватні мережеві рішення для бізнесу:
  • Direct to AWS для прямого підключення до хмарних сервісів;
  • Private Network Interconnect для з’єднання віддалених об’єктів з корпоративними датацентрами.
У компанії наголошують, що сервіс забезпечуватиме шифрування, мережеві інструменти керування та цілодобову підтримку.
Разом з презентацією нової антени компанія розпочала тестування інтернет-системи Amazon Leo для бізнес-клієнтів.
Наразі компанія відправляє термінали Amazon Leo першим клієнтам, серед яких є: Hunt Energy Network, Vanu Inc, JetBlue та інші компанії із сектору енергетики, транспорту та логістики.
Попереднє тестування має допомогти бізнесу оцінити роботу мережі до ширшого запуску, який планується наступного року.

Детальніше про систему Amazon Leo

Amazon Leo — це оновлена назва проєкту Project Kuiper, який працює вже 7 років.
За даними Bloomberg, Amazon хоче забезпечити інтернет через мережу з понад 3 000 супутників на низькій орбіті. Зараз на орбіті перебуває менше 200 апаратів. Компанія також готує ще один запуск у грудні на ракеті Atlas V.
За матеріалами:
ain
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems