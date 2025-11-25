Bolt у партнерстві з Pony AI готується до запуску роботаксі у Європі Сьогодні 18:00 — Технології&Авто

Bolt у партнерстві з Pony AI готується до запуску роботаксі у Європі

Європейська компанія Bolt та китайська Pony AI уклали партнерство, яке передбачає інтеграцію технології автономного водіння четвертого рівня. Bolt планує вийти на ринок повністю безпілотних поїздок у Європі з 2026 року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Технологія автономного керування

У межах співпраці планується інтеграція технології автономного керування четвертого рівня від Pony AI в екосистему Bolt.

На початковому етапі компанії зосередять увагу на реальних тестуваннях, перевірці безпеки та розробці користувацького досвіду, щоб забезпечити повністю автономне, безпілотне керування.

Перші міста для запуску оберуть серед держав ЄС, а також серед європейських країн, які не входять до складу Євросоюзу.

«Ми хочемо стати однією з перших платформ, яка запропонує повністю безпілотні автономні транспортні засоби в ЄС. Ми прагнемо зробити це протягом року з моменту перших впроваджень, які заплановані на 2026 рік», — заявив засновник і генеральний директор Bolt Маркус Вілліг.

Довідка Finance.ua:

Pony AI Inc. (Pony.ai) — світовий лідер у масштабній комерціалізації автономної мобільності. Pony. ai активно розширює присутність у Китаї, Європі, Східній і Південно-Східній Азії, на Близькому Сході та в інших регіонах. Компанія комерційно здійснює повністю безпілотні послуги роботаксі у чотирьох мегаполісах Китаю — Пекіні, Гуанчжоу, Шанхаї та Шеньчжені;

Bolt — європейська платформа спільної мобільності, заснована у 2013 році. Компанія працює у понад 50 країнах і 600 містах світу.



