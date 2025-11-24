0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як підготувати автомобіль до зими — ключові правила

Технології&Авто
15
Як підготувати автомобіль до зими — ключові правила
Як підготувати автомобіль до зими — ключові правила
Зима для автовласників часто стає викликом у питанні догляду за автомобілем, адже холодні умови впливають на його надійність і безпеку. Щоб транспортний засіб залишався в оптимальному стані, важливо заздалегідь підготувати його до морозів та регулярно стежити за ключовими системами.

Перевірте антифриз

Перед настанням зими слід перевірити рівень і якість антифризу в системі охолодження. Якісний антифриз запобігає замерзанню рідини та забезпечує ефективне охолодження двигуна, а регулярна його заміна продовжує життя системи. Також важливо замінити моторне масло на зимове, з меншою в’язкістю, що гарантує нормальне змащення двигуна під час холодного запуску.

Перевірте шини

Крім того, слід перевірити стан шин: глибина протектора, тиск та наявність запасного колеса безпосередньо впливають на безпечне водіння. Особливу увагу варто приділити акумулятору, оскільки низькі температури зменшують його зарядну здатність. Необхідно перевірити напругу, стан клем і, за потреби, замінити батарею.

Доглядайте за автівкою щодня

Щоденний догляд включає регулярне очищення автомобіля від снігу та льоду, особливо фар, задніх ліхтарів і дзеркал. Використання м’яких щіток та спеціальних розморожувачів допомагає уникнути пошкоджень. Фари слід підтримувати в чистоті і перевіряти їх налаштування для забезпечення оптимальної видимості. Важливо також контролювати рівень усіх рідин — охолоджуючої, гальмівної та рідини для склоочисників, які мають незамерзаючі властивості.
Читайте також
Для захисту кузова рекомендується використовувати воски та антикорозійні засоби, щоб уникнути утворення іржі через вплив солі та вологи. Регулярне миття автомобіля, особливо днища та колісних арок, допомагає видаляти сіль і бруд, що шкодять лакофарбовому покриттю. Крім того, слід стежити за станом дренажних отворів і обмежувати використання авто під час сильних снігопадів.

Питання безпеки на дорозі

Безпека на дорозі передбачає перевірку та коректне налаштування освітлення, наявність аварійного набору з лопатою, піском або щебенем, теплого одягу, ковдри та зарядного пристрою для телефону. Видимість підтримується чистотою вітрового скла та дзеркал, а також використанням якісних щіток склоочисника і незамерзаючих рідин.

Увага до технологій

Сучасні технології автомобіля також потребують уваги. Система обігріву повинна працювати ефективно, щоб забезпечити комфорт і видимість, а фільтри і дефлектори залишалися чистими. Перевірка подушок безпеки, системи стабілізації та антипробуксувальних систем допомагає підвищити контроль над автомобілем на слизькій дорозі. Регулярна перевірка всіх цих систем гарантує їхню надійну роботу і дозволяє безпечно користуватися автомобілем у зимових умовах.
За матеріалами:
uamotors
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems