Кросовери, які надійніші за популярний Toyota RAV4

Toyota RAV4 залишається одним із найпопулярніших кросоверів у світі, однак у рейтингу надійності J.D.Power він поступається кільком конкурентам. У свіжому дослідженні модель отримала 77 зі 100 балів — гідний показник, але не найвищий у сегменті.

За оцінками аналітиків, RAV4 2025 здатен пройти 320−400 тис. км, а за умови правильного обслуговування — до 480 тис. км.

Втім, у тому ж рейтингу є моделі, які показали ще кращі результати. Усі вони демонструють або більший ресурс, або меншу кількість критичних несправностей на великих пробігах.

Subaru Forester (2025) — 81/100

Forester отримав вищу оцінку за надійність завдяки вдосконаленим двигунам та системі повного приводу. Середній ресурс моделі становить близько 400 тис. км, а окремі екземпляри проїжджають і більше. Серед поширених проблем — зношені елементи підвіски (підшипники, важелі стабілізатора), а також каталізатор.

Mazda CX-5 (2025) — 82/100

Кросовер Mazda здатен долати до 400 тис. км без серйозних поломок і нерідко служить довше. Типові несправності: знос стійок та сайлентблоків, а також заклинювання термостата у відкритому положенні, що впливає на роботу двигуна.

Hyundai Tucson (2025) — 83/100

Tucson отримав 83 бали та в середньому проходить до 400 тис.км. На великих пробігах можливі проблеми з акумулятором, генератором та електронікою, а також з мультимедіа. З часом можуть знадобитися заміна гальмівних супортів, головного гальмівного циліндра або елементів паливної системи.

Honda CR-V (2025) — 83/100

Один із головних конкурентів RAV4 також набрав 83 бали. За статистикою, CR-V здатен проїхати до 480 тис. км або навіть більше. Після 300 тис. км власники найчастіше стикаються із зносом підвіски та кермового управління, підвищеною витратою оливи та потенційними несправностями компресора кондиціонера.

Kia Sportage (2025) — 84/100

Sportage очолив список найбільш надійних конкурентів RAV4 у рейтингу J.D. Power, набравши 84 бали. Середній пробіг без критичних поломок сягає 400 тис. км. Основні проблеми при значному пробігу — короткі замикання, збої мультимедійної системи та знос підвісних елементів, зокрема кульових шарнірів і підшипників коліс.

