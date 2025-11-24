0 800 307 555
ТОП-4 звички водіїв, які суттєво збільшують витрату палива

Часто підвищена витрата виникає через помилки у щоденній експлуатації авто, і це стосується як машин з ДВЗ, так і електрокарів.
Про це пише uamotors.

На що звернути увагу

По-перше, не слід надто довго прогрівати двигун: 2−3 хвилин достатньо, при сильних морозах — 5−6 хвилин.
По-друге, не залишайте мотор працюючим на зупинках, наприклад на світлофорах.
Різкі розгони значно збільшують витрату палива, тому варто їздити плавно. На трасі економніше рухатися у діапазоні 90−100 км/год.
Слід контролювати роботу електроприладів: магнітоли, кондиціонера чи зарядки телефону, увімкнених без потреби.
Вибір пального

Заправка бензином з нижчим октановим числом для економії часто лише підвищує витрату.
Дотримуючись цих простих правил, можна суттєво скоротити витрати пального.
Раніше ми писали, як розпізнати недобросовісного механіка. Серед водіїв було проведене опитування, яке показало, що 23% відчували, що їх ошукали під час обслуговування автомобіля, а 25% відчували тривогу вже під час входу в автосервіс.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
