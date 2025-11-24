ТОП-4 звички водіїв, які суттєво збільшують витрату палива Сьогодні 03:24 — Технології&Авто

ТОП-4 звички водіїв, які суттєво збільшують витрату палива

Часто підвищена витрата виникає через помилки у щоденній експлуатації авто, і це стосується як машин з ДВЗ, так і електрокарів.

Про це пише uamotors.

На що звернути увагу

По-перше, не слід надто довго прогрівати двигун: 2−3 хвилин достатньо, при сильних морозах — 5−6 хвилин.

По-друге, не залишайте мотор працюючим на зупинках, наприклад на світлофорах.

Різкі розгони значно збільшують витрату палива, тому варто їздити плавно. На трасі економніше рухатися у діапазоні 90−100 км/год.

Слід контролювати роботу електроприладів: магнітоли, кондиціонера чи зарядки телефону, увімкнених без потреби.

Вибір пального

Заправка бензином з нижчим октановим числом для економії часто лише підвищує витрату.

Дотримуючись цих простих правил, можна суттєво скоротити витрати пального.

