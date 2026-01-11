0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Технологічні новинки: які гаджети очікувати у 2026 році

Технології&Авто
23
Технологічні новинки: які гаджети очікувати у 2026 році
Технологічні новинки: які гаджети очікувати у 2026 році
У 2026-му більшість технологічних компаній планують представити велику кількість нових технологічних гаджетів. Деякі компанії представлять абсолютні новинки.
Speka розповідає, які новинки представлять компанії Apple, Samsung, Google та Valve у 2026 році.

Новинки від технологічних компаній

Apple

Компанія Apple планує представити перший в своїй історії складаний iPhone Fold.
Пристрій, найімовірніше, отримає дисплей розміром 5,7-дюйма у складеному стані і майже 8-дюймовів у розгорнутому.
Технологічні новинки: які гаджети очікувати у 2026 році
Очікується, що гаджет матиме товщину 4,5−4,8 мм і систему розпізнавання облич Face ID.
Крім того, компанія планує представити флагманські моделі iPhone, а саме iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та iPhone Air 2.
iPhone 18 Pro і Pro Max отримають підекранні датчики Face ID. Єдиним видимим елементом на екрані залишиться невеликий виріз для фронтальної камери у верхньому лівому куті замість вже звичного «динамічного острова».

Samsung

Компанія Samsung готує до випуску лінійку Galaxy S26, включно зі S26 Ultra.
Смартфони мають отримати потужні процесори, покращені камери, а саме до 200 Мп у топових моделях та нові, високоякісні AMOLED-екрани.
Технологічні новинки: які гаджети очікувати у 2026 році
Крім того, телефони будуть оснащені потужними батареями та 5-G зв’язком.
Зокрема S26 Ultra отримає функції штучного інтелекту для обробки фото та відео.

Valve

У 2026 році вийдуть бездротовий VR-шолом Steam Frame, міні-ПК Steam Machine і геймпад Steam Controller.
Нові продукти будуть інтегровані в екосистему Valve, що будуть оптимізовані для користувачів з існуючими бібліотеками ігор Steam.
Технологічні новинки: які гаджети очікувати у 2026 році
На новому бездротовому VR-шоломі Steam Framе можна буде запускати ігри без підключення до ПК. Він підтримуватиме не лише VR-ігри, а й звичайні.
Міні-ПК Steam Machine працює на SteamOS та у шість разів потужніший за Steam Deck. Він має гігабітний Ethernet, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, один USB-C та чотири USB-A.
Технологічні новинки: які гаджети очікувати у 2026 році
Steam Controller буде оснащений магнітними стіками, які працюють за принципом тунельного магнітоопору та мають покращену чутливість, швидкість реагування та ємнісні сенсори дотику для керування рухом.

Google

У 2026 році компанія Google випустить перші ШІ-окуляри AI Smart Glasses. Планується 2 моделі, зокрема одна з екраном, інша без.
Технологічні новинки: які гаджети очікувати у 2026 році
Обидві пари окулярів працюватимуть на платформі Android XR. Обробка складних AI-запитів відбуватиметься на підключеному смартфоні.
За матеріалами:
speka.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems