Технологічні новинки: які гаджети очікувати у 2026 році Сьогодні 05:03

Технологічні новинки: які гаджети очікувати у 2026 році

У 2026-му більшість технологічних компаній планують представити велику кількість нових технологічних гаджетів. Деякі компанії представлять абсолютні новинки.

Speka розповідає , які новинки представлять компанії Apple, Samsung, Google та Valve у 2026 році.

Новинки від технологічних компаній

Apple

Компанія Apple планує представити перший в своїй історії складаний iPhone Fold.

Пристрій, найімовірніше, отримає дисплей розміром 5,7-дюйма у складеному стані і майже 8-дюймовів у розгорнутому.

Очікується, що гаджет матиме товщину 4,5−4,8 мм і систему розпізнавання облич Face ID.

Крім того, компанія планує представити флагманські моделі iPhone, а саме iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та iPhone Air 2.

iPhone 18 Pro і Pro Max отримають підекранні датчики Face ID. Єдиним видимим елементом на екрані залишиться невеликий виріз для фронтальної камери у верхньому лівому куті замість вже звичного «динамічного острова».

Samsung

Компанія Samsung готує до випуску лінійку Galaxy S26, включно зі S26 Ultra.

Смартфони мають отримати потужні процесори, покращені камери, а саме до 200 Мп у топових моделях та нові, високоякісні AMOLED-екрани.

Крім того, телефони будуть оснащені потужними батареями та 5-G зв’язком.

Зокрема S26 Ultra отримає функції штучного інтелекту для обробки фото та відео.

Valve

У 2026 році вийдуть бездротовий VR-шолом Steam Frame, міні-ПК Steam Machine і геймпад Steam Controller.

Нові продукти будуть інтегровані в екосистему Valve, що будуть оптимізовані для користувачів з існуючими бібліотеками ігор Steam.

На новому бездротовому VR-шоломі Steam Framе можна буде запускати ігри без підключення до ПК. Він підтримуватиме не лише VR-ігри, а й звичайні.

Міні-ПК Steam Machine працює на SteamOS та у шість разів потужніший за Steam Deck. Він має гігабітний Ethernet, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, один USB-C та чотири USB-A.

Steam Controller буде оснащений магнітними стіками, які працюють за принципом тунельного магнітоопору та мають покращену чутливість, швидкість реагування та ємнісні сенсори дотику для керування рухом.

Google

У 2026 році компанія Google випустить перші ШІ-окуляри AI Smart Glasses. Планується 2 моделі, зокрема одна з екраном, інша без.

Обидві пари окулярів працюватимуть на платформі Android XR. Обробка складних AI-запитів відбуватиметься на підключеному смартфоні.

