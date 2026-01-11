10 китайських брендів із найякіснішими автомобілями Сьогодні 06:11 — Технології&Авто

10 китайських брендів із найякіснішими автомобілями

Китайський підрозділ провідного американського аналітичного агентства J.D. Power презентував результати щорічного дослідження якості автомобілів на ринку КНР.

У рейтингу представлені марки, власники яких повідомили про найменшу кількість поломок, дефектів та технічних проблем протягом першого року експлуатації.

Кожен бренд отримав бали на основі відгуків реальних користувачів. Чим вищий бал — тим кращі показники якості продемонструвала марка у порівнянні з конкурентами.

Дослідження охоплює широкий спектр параметрів: від роботи двигуна та трансмісії до стабільності мультимедійних систем.

Лідери рейтингу

Лідером списку став концерн Geely, який випередив конкурентів завдяки стабільно низькій кількості нарікань на якість збірки.

Примітно, що у першу трійку увійшов преміальний бренд електромобілів Nio, що свідчить про високий рівень надійності сучасних електричних платформ.

Топ-10 найбільш якісних брендів Китаю:

Geely — 52.2 бали

Chery — 51.7 бали

Nio — 51.6 бали

GAC — 49.9 бали

Haval — 48.5 бали

Changan — 47.4 бали

Hongqi — 46.4 бали

Li Auto — 46.4 бали

Deepal — 45.7 бали

Xpeng — 44.7 бали

