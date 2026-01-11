10 китайських брендів із найякіснішими автомобілями
Китайський підрозділ провідного американського аналітичного агентства J.D. Power презентував результати щорічного дослідження якості автомобілів на ринку КНР.
У рейтингу представлені марки, власники яких повідомили про найменшу кількість поломок, дефектів та технічних проблем протягом першого року експлуатації.
Кожен бренд отримав бали на основі відгуків реальних користувачів. Чим вищий бал — тим кращі показники якості продемонструвала марка у порівнянні з конкурентами.
Дослідження охоплює широкий спектр параметрів: від роботи двигуна та трансмісії до стабільності мультимедійних систем.
Лідери рейтингу
Лідером списку став концерн Geely, який випередив конкурентів завдяки стабільно низькій кількості нарікань на якість збірки.
Примітно, що у першу трійку увійшов преміальний бренд електромобілів Nio, що свідчить про високий рівень надійності сучасних електричних платформ.
Топ-10 найбільш якісних брендів Китаю:
- Geely — 52.2 бали
- Chery — 51.7 бали
- Nio — 51.6 бали
- GAC — 49.9 бали
- Haval — 48.5 бали
- Changan — 47.4 бали
- Hongqi — 46.4 бали
- Li Auto — 46.4 бали
- Deepal — 45.7 бали
- Xpeng — 44.7 бали
