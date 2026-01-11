0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

10 китайських брендів із найякіснішими автомобілями

Технології&Авто
69
10 китайських брендів із найякіснішими автомобілями
10 китайських брендів із найякіснішими автомобілями
Китайський підрозділ провідного американського аналітичного агентства J.D. Power презентував результати щорічного дослідження якості автомобілів на ринку КНР.
У рейтингу представлені марки, власники яких повідомили про найменшу кількість поломок, дефектів та технічних проблем протягом першого року експлуатації.
Кожен бренд отримав бали на основі відгуків реальних користувачів. Чим вищий бал — тим кращі показники якості продемонструвала марка у порівнянні з конкурентами.
Дослідження охоплює широкий спектр параметрів: від роботи двигуна та трансмісії до стабільності мультимедійних систем.

Лідери рейтингу

Лідером списку став концерн Geely, який випередив конкурентів завдяки стабільно низькій кількості нарікань на якість збірки.
Примітно, що у першу трійку увійшов преміальний бренд електромобілів Nio, що свідчить про високий рівень надійності сучасних електричних платформ.
Топ-10 найбільш якісних брендів Китаю:
  • Geely — 52.2 бали
  • Chery — 51.7 бали
  • Nio — 51.6 бали
  • GAC — 49.9 бали
  • Haval — 48.5 бали
  • Changan — 47.4 бали
  • Hongqi — 46.4 бали
  • Li Auto — 46.4 бали
  • Deepal — 45.7 бали
  • Xpeng — 44.7 бали
За матеріалами:
Главком
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems