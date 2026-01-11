0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

LG Electronics розробила ноутбук із батареєю на 27 годин

Технології&Авто
18
LG Electronics розробила ноутбук із батареєю на 27 годин
LG Electronics розробила ноутбук із батареєю на 27 годин
Південнокорейська компанія LG Electronics розробила новий ноутбук LG Gram Pro AI 2026.
Про це повідомляє Yonhap.

Що відомо про новий ноутбук LG Electronics

У компанії поінформували, що серія ноутбуків Gram Pro використовує матеріал наступного покоління під назвою Аеромінум (торгова марка для алюмінієвих матеріалів), який широко застосовується в аерокосмічній промисловості.
Читайте також
Зазначається, що LG Gram Pro AI 2026 із 40,6-сантиметровим екраном важить 1199 г.
Одна з ключових його функцій — My Archive створює персональну базу даних із файлів, що зберігаються на комп’ютері користувача, для забезпечення пошуку та відповідей, згенерованих штучним інтелектом.
Крім цього, пристрій оснащений акумулятором із ємністю 77 Вт за годину, що забезпечує до 27 годин роботи на одному заряді.
Читайте також
Завдяки 30-хвилинній швидкій зарядці ноутбук можна використовувати впродовж понад дев’яти годин.
У компанії також повідомили, що пристрій буде оснащено EXAONE 3.5, великою мовною моделлю, розробленою власним дослідницьким підрозділом штучного інтелекту.
LG Electronics планує випустити на внутрішньому ринку сім нових моделей ноутбуків серії LG Gram, включаючи LG Gram Pro AI, LG Gram Pro 360 AI та LG Grambook AI.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems