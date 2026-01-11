LG Electronics розробила ноутбук із батареєю на 27 годин
Південнокорейська компанія LG Electronics розробила новий ноутбук LG Gram Pro AI 2026.
Про це повідомляє Yonhap.
Що відомо про новий ноутбук LG Electronics
У компанії поінформували, що серія ноутбуків Gram Pro використовує матеріал наступного покоління під назвою Аеромінум (торгова марка для алюмінієвих матеріалів), який широко застосовується в аерокосмічній промисловості.
Зазначається, що LG Gram Pro AI 2026 із 40,6-сантиметровим екраном важить 1199 г.
Одна з ключових його функцій — My Archive створює персональну базу даних із файлів, що зберігаються на комп’ютері користувача, для забезпечення пошуку та відповідей, згенерованих штучним інтелектом.
Крім цього, пристрій оснащений акумулятором із ємністю 77 Вт за годину, що забезпечує до 27 годин роботи на одному заряді.
Завдяки 30-хвилинній швидкій зарядці ноутбук можна використовувати впродовж понад дев’яти годин.
У компанії також повідомили, що пристрій буде оснащено EXAONE 3.5, великою мовною моделлю, розробленою власним дослідницьким підрозділом штучного інтелекту.
LG Electronics планує випустити на внутрішньому ринку сім нових моделей ноутбуків серії LG Gram, включаючи LG Gram Pro AI, LG Gram Pro 360 AI та LG Grambook AI.
