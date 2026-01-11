0 800 307 555
Який вигляд має найдорожча картина у світі

Технології&Авто
76
Картина, яку приписують Леонардо да Вінчі, вважається найдорожчою у світі. Свого часу її продали на аукціоні за рекордні майже пів мільярда доларів.
Про це повідомляє видання Veranda.

Як виглядає найдорожча картина у світі

Картину «Спаситель світу» продали на аукціоні Christie’s у 2017 році анонімному покупцеві за трохи більше ніж 450 мільйонів доларів.
За інформацією The New York Times, покупець діяв від імені саудівського принца Бадера бін Абдулли бін Мохаммеда бін Фархана аль-Сауда, а нині полотно перебуває у власності Міністерства культури Саудівської Аравії.
Цей твір вважають не лише найдорожчим у світі, а й одним із найбільш суперечливих.
Низка вчених сумніваються в повній приналежності роботи Леонардо да Вінчі, зазначаючи, що її загальна композиція не повністю відповідає стилю іменитого художника.
Аналіз, проведений Лувром у 2018 році, дійшов висновку, що картина створювалася поступово, а руки та долоні були дописані Да Вінчі пізніше.
За матеріалами:
Телеканал 24
