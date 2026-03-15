Категорія D: як отримати право керувати автобусом

Категорія D: що потрібно знати про стаж керування та умови відкриття
Категорія D надає право керувати автобусами, призначеними для перевезення пасажирів, у яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, перевищує 16. Відкрити цю категорію можна з 21 року.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Стаж керування та умови відкриття

Щоб отримати право керування транспортними засобами категорії D, водій має відповідати низці вимог. Зокрема, людина повинна вже мати посвідчення водія категорії B, C1, C або D1 (або кількох із них) та стаж водіння транспортними засобами понад три роки.
«Період, коли водій був позбавлений права керування транспортними засобами, не зараховується до необхідного стажу. Тобто для відкриття категорії D враховується лише фактичний час, протягом якого водій мав право керувати транспортними засобами», — йдеться у повідомленні.
Крім того, кандидат повинен опанувати теоретичну частину підготовки (самостійно або в автошколі) та скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС.
Після цього необхідно пройти підготовку з практичної частини керування та скласти практичний іспит у ТСЦ МВС.
«Лише після виконання всіх цих умов водій отримує право керувати автобусами категорії D. Це важлива вимога безпеки, адже йдеться про перевезення значної кількості пасажирів, що потребує достатнього досвіду та відповідної підготовки водія», — зазначають фахівці.
За матеріалами:
Finance.ua
