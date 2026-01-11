Samsung подвоїть кількість пристроїв із ШІ у 2026 році 11.01.2026, 01:13 — Технології&Авто

Samsung подвоїть кількість пристроїв із ШІ у 2026 році

Компанія Samsung Electronics планує у 2026 році масштабувати використання штучного інтелекту від Google, збільшивши кількість мобільних пристроїв із платформою Gemini до 800 мільйонів одиниць. Це вдвічі перевищує показник минулого року, коли функції ШІ було впроваджено у 400 мільйонів смартфонів та планшетів Galaxy.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Співгенеральний директор Samsung Т. М. Ро в інтерв’ю Reuters заявив, що компанія прагне максимально швидко інтегрувати ШІ в усі свої продукти, функції та послуги.

Ця стратегія, яку в компанії називають «AX» (AI Transformation), охоплює не лише мобільні пристрої, а й телевізори та побутову техніку.

«Ми якомога швидше застосуємо штучний інтелект до всіх продуктів, усіх функцій та всіх послуг», — наголосив Т. М. Ро.

За даними компанії, обізнаність споживачів про бренд Galaxy AI зросла з 30% до 80% за останній рік.

Окрім стандартного пошуку, користувачі активно застосовують генеративні інструменти для редагування зображень, перекладу та створення резюме текстів.

Конкуренція та виклики ринку

Агресивне впровадження Gemini має на меті повернути Samsung лідерство на ринку смартфонів, яке минулого року перейшло до Apple, а також стримати тиск з боку китайських виробників.

Співпраця з Google дає американській корпорації значну перевагу у боротьбі з OpenAI, оскільки забезпечує доступ до величезної бази користувачів Android.

Водночас Т. М. Ро визнав наявність серйозних перешкод.

Глобальна криза напівпровідників пам’яті тисне на рентабельність мобільного бізнесу. Компанія не виключає зростання цін на кінцеві продукти через здорожчання компонентів.

Директор зазначив, що Samsung поки що не має достатньо власних потужностей у сфері ШІ порівняно з лідерами галузі, тому планує інвестувати 125 трильйонів вон у розвиток технологій та робототехніки протягом наступних п’яти років.

Попри труднощі, Samsung робить ставку на «фізичний штучний інтелект», поєднуючи складні алгоритми з реальними об’єктами — від смартфонів до роботів Boston Dynamics, що має стати унікальною перевагою компанії.

